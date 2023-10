Amparo Grisales salió a defenderse tras ofender a la audiencia de ‘Yo me llamo Foto tomada de redes sociales

‘Yo me llamo’ entro en una de las etapas donde la exigencia hacia los concursantes aumenta, por lo tanto los jurados no dudarán en fijarse hasta en el más mínimo detalle para que los imitadores puedan convertirse en el doble perfecto.

En la noche de este 10 de octubre en el reality pasó algo que muchos no esperaban por parte de Amparo Grisales era que al momento de exigirle a los participantes, sus colegas Pipe Bueno y Cesar Escola quedaron sorprendidos por su actitud, tanto fue su malestar que el público reaccionó, a lo que ella solo decidió hacerles ‘pistola’ con sus dedos al público.

Esto desató indignación en ‘X’ donde muchos televidentes pedían la salida de Amparo del reality por ser horario familiar y por “grosera” hacia el público que estaba presente en el set. Después de dicho capítulo, algunos seguidores apoyaron la actitud de ella mencionando “Gracias a las exigencias de Amparo es que los yo me llamo triunfan en las calles así sea en festivales de pueblo el que no quiera que le exijan que no haga la fila”.

¿Qué dijo Amparo Grisales frente al tema?

Justo después de terminar el programa, la actriz respondió a uno de los comentarios que la apoyaban mencionando “Gracias Milena querida! Así es! La idea es llevarlos a la perfección!”, haciendo caso omiso a los comentarios. Además le dio retuit a un comentario “Las incoherencias de los carentes de humanidad, pero déjalos que pasen de largo ahogándose en su propio veneno”