¿Sin ella no hay rating? Martha Bolaños se desahogó y habló del porqué no saldrá en nueva temporada de ‘Betty’

De 1999 a finales del 2000, la actriz caleña Martha Isabel Bolaños, ejecutó uno de los papeles que más amores y desamores genera en quienes han visto, o ven la telenovela de antaño ‘Yo soy Betty, la fea”; se trata de Jenny García, principal ‘enemiga’ del Cuartel de las Feas, personaje que para tristeza de algunos no hará parte de la nueva temporada de la producción. Frente este hecho la ‘pupuchurra’ salió a desahogarse en una reciente entrevista.

La emisora Tropicana, fue la encargada de que Martha Isabel, soltará la sopa y revelará detalles de la relación entre los miembros del elenco antiguo y nuevo de la producción; y el porqué no hará parte de esta nueva entrega. Además, le aclaró la mente a aquellos televidentes que no entienden por qué va a haber una tercera temporada si no se transmitió la segunda temporada.

“Tengo una obra de teatro, aún no he recibido alguna explicación. Lo tomé con calma, hace un año supe que no iba. (...) Nunca se sabe, podría salir en la cuarta temporada.(...) Somos unidos ‘forever’, una familia, disfuncional pero familia. A mí me fue muy bien en el ‘spin off’ que se llamaba ‘Ecomoda (...) El cual solo duró dos meses.”, enfatizó la exparticipante de MasterChef.

¿Cómo se enteró del casting de la ‘Pupuchurra?

“Estaba en la inmunda. Yo me estaba comiendo las uñas y recibí la llamada, esperaba. El casting era pararse frente a la cámara y hacer como si estuviera desesperada por el trabajo, y me lo gané. (...) Me dieron la noticia y entré en el capítulo 20, después desaparecí y volví a los 5 capítulos. Hasta que un día en Puerto Rico, salí y la gente me aclamó y Fernando Gaitán me dijo: “Esto lo lograste tú, porque tú ibas para cuatro capítulos nada más””, manifestó Bolaños a la emisora.

