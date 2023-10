“Ser pequeño no sirve al mundo”: Caro Acevedo le mandó mensaje a los ‘ardidos’ que no querían que ganara MasterChef

A pesar de que para muchos la victoria de Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity Colombia, no era meritoria, otra gran parte de la audiencia consideró que el destacar en el último episodio era crucial para llevarse los 200 millones a la casa. Acevedo es consiente de la ola de críticas que iba a recibir si salía triunfante de la cocina de RCN, por lo que no había hecho un gran pronunciamiento; hasta que recientemente le mandó unas palabritas a los ‘ardidos’ con su felicidad.

Haciéndole honor a los sabores de su infancia y al salón que se maneja en la región del Tolima Grande, en donde se juntan los departamentos del Tolima Y huila, ‘Caro’ logró sorprender los paladares de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, y destacarse por encima de los otros tres finalistas, Adrián Parada, Nela González y Daniela Tapia.

Inmediatamente conocido su triunfo, en las redes sociales apuntaron en contra de la actriz y los productores del programa con una oleada de memes, en los que se indicaba que el concurso culinario aparentemente estaba planeado; algunos internautas se atrevieron a cambiarle el nombre al reality y colocarle “RoscaChef 2023″.

Ante esto y su triunfo, la victoria no había tenido la oportunidad de manifestarse, hasta que recientemente lo realizó en su cuenta de Instagram, en donde le dejó varios mensajes reflexivos a quienes la apoyan; y una que otra ‘pulla’ a sus detractores, haciendo uso de una frase del premio Nobel, Nelson Mandela:

“Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros: Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás”, manifestó

