“RoscaChef 2023″: Tras el triunfo de Carolina Acevedo ¿Los televidentes volverán a ver el reality?

‘MasterChef’ llegó a su final este 8 de octubre, dejando como finalistas a Adrián Parada, Daniela Tapia, Nela y Carolina Acevedo. Después de decirle adiós a Natalia Sanint, los cuatro participantes se enfrentaron en la final del reality de la cocina más grande del mundo, causando gran expectativa entre los televidentes.

Dos días fue lo que duró la final de ‘MasterChef’ llenando de nerviosismo no solo a los participantes, sino a los televidentes, ya que en redes sociales cada vez se hacía más notorio las preferencias sobre el posible ganador de esta nueva temporada. Sin duda, uno de los nombres más polémicos fue el de Carolina Acevedo, ya que por diferentes diferencias , actitudes y peleas con otros participantes a lo largo del reality, se llevó más de un comentario negativo, pero también ganó uno que otro seguidor.

Tras unos platos casi que completamente fallidos por parte de Adrián, la esperanza de que ganara el reality ya quedaban descartadas, dándole ventaja a sus otras compañeras para llevarse los 200 millones de pesos. Pese al deseo de los televidentes de que Carolina no ganara el reality, resultó ser la ganadora indiscutible del jugoso premio, causando más odios que amores en redes sociales.

Al convertirse en una de las más odiadas del reality, los televidentes no dudaron en manifestarse en redes sociales creando infinidad de memes en contra de la actriz y de los supuestos privilegios que recibió por parte de los jurados. “RoscaChef 2023″, “Castigo para RCN, no ver Rigo”, " Me desperté pensando que todo había sido una pesadilla, pero no... nos robaron la copa, la ganadora fue Nela”. Además, los simpatizantes de los otros participantes mencionaron hacer un boicot al canal al no ver la próxima edición en 2024.