“Llegó desde Colombia”: Daniel Arenas confesó las ‘maniobras’ que hace con Daniela Álvarez para seguir su idilio de amor

Daniel Arenas es un famoso actor y presentador quien se ha convertido en el galán de la pantalla grande, pues en medio de su amplia carrera logró destacarse en producciones como ‘Teresa’ y ‘Corazón indomable’. Si bien, decidió abandonar Colombia y radicarse en Miami, ya que hace parte del programa de ‘Telemundo’, ‘Hoy día’ esto no ha sido impedimento para que su relación amorosa con Daniela Álvarez siga más vigente que nunca. Pues recientemente se dejaron ver juntos en los premios Billboard en donde varias de sus fotos fueron compartidas a través de las redes sociales, donde el resto de presentadoras y equipo no trabajo no dudaron en referirse. Tanto así que Daniel no dudó en confesar que la distancia no es problema en su idilio de amor con Daniela.

Y es que desde hace varios meses la pareja no se han dejado ver juntos, motivo por el cual la serie de rumores con respecto a su separación no se habían hecho esperar en donde ambos optaron por no referirse al tema. Pero, esta información tomaba cada vez más fuerza debido a las declaraciones por parte a que ambos residen en países diferentes.

Por supuesto, su aparición en los premios Billboard no pasó desapercibido mostrando que su relación está más que bien. Y hace pocas horas durante el programa ‘Hoy día’, sus colegas no dudaron en tocar el tema compartiendo con los televidentes un pequeño clip y hablando un poco sobre el ‘look’ que llevaba Daniel con el que se robó varias miradas, en donde Daniela tampoco pasó desapercibida.

Seguidamente, Arenas agradeció por el traje que llevaba a su respectivo diseñador asegurando que este ‘look’ logró cautivarlo y dejar ver su esencia. Asimismo, sus colegas resaltaron que se veían muy lindos juntos y por su parte, el presentador indicó que a Daniela le gustaban mucho este tipo de eventos: “Por supuesto, era mi pareja número 1 para acompañarme, llegó anoche de Colombia para acompañarme y estuvimos felices”.

Ante la serie de imágenes y al escuchar como sus compañeras destacaban la belleza de Daniela, el bumangués reiteró: “Hermosa, la más hermosa de toda la noche”, en donde los comentarios de lo enamorado que está no faltaron, pero él no es el único, pues destacaron que mientras Arenas subía al escenario, la famosa presentadora no guardó toda su emoción y grabó cada segundo en que Daniel fue el protagonista.