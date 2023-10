“Vean este mal trato”: Claudia Bahamon desató polémica por culpa de Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity está a punto de llegar a su fin en donde solo los mejores cocineros de esta temporada lograron llegar a la semifinal del programa. Por ende, el nivel y la exigencia han sido mucho mayores para los participantes, así como también, los nervios y los roces, siendo Carolina Acevedo una de las protagonistas e incluso Claudia Bahamon quien dejó claro que ha recibido mal trato por parte de la famosa actriz.

Durante el más reciente reto los participantes tuvieron que cocinar un plato al aire libre en donde se definieron los turno a partir de una competencia de karts. Además, tenían que realizar una doble preparación, contando además, con una doble puntación en cada uno de estos platos, presentando una entrada y plato fuerte.

Sin embargo, y como es común la tensión logra apoderarse de cada uno de los concursantes, pero eso sí algunos terminan sacándola a flote peor que otros. Pues, Claudia Bahamon decidió como de costumbre visitar a cada uno de los semifinalistas, indicándole a Carolina que le faltaban 5 minutos para qué se acabará su tiempo y tuviera que presentar su plato: “Qué hago si el puré no está todavía”.

Si bien, esta situación tuvo lugar en un segundo momento, el momento terminó pasando a mayores, pues, en la última preparación Claudia volvió a aparecer reiterando que ya solo le quedaban 30 segundos: “No maric$ eso no está”, bastante alterada aseguró Carolina. Ante el hecho, la reacción de sorpresa por parte de Claudia no faltó enfatizando que no le hablara así: “Se está acabando el tiempo que culpa tengo yo”.

Finalmente, Carolina a punto de llegar indicó que la preparación no había pitado en su olla express. “Vieron este mal trato”, reiteró Claudia aconsejándole a Acevedo que sacará lo que tenía para emplatar y poder conseguir algunos puntos en este reto. Lo cierto es que no es la primera vez en que Claudia resulta siendo una de las implicadas en medio de la tensión por la competencia.