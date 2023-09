“Me encanta verme rellenita”: Carmen Villalobos se someterá a un procedimiento estético, ¿de qué trata?

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más conocidas de la farándula en Colombia, su exitosa carrera ha estado llena de numerosas y aplaudidas producciones, entre ellas ‘Sin senos no hay paraíso’ con la que se catapultó a la cima de la fama. La actriz barranquillera, además de llamar la atención por su indudable talento en las pantallas, también ha sido el centro de admiración por su belleza.

Indudablemente, la belleza de la actriz le ha servido para ganarse el cariño de sus casi 23 millones de seguidores (en Instagram) y gracias a su carisma y su extrovertida forma de ser ha sabido mantenerlo.

La artista suele compartir con sus seguidores varios de los detalles sobre su vida no solo profesional, sino personal, es así como en muchas de sus fotos se puede apreciar los momentos que comparte con su pareja y los viajes que hace por el mundo. Precisamente estos viajes han hecho que Carmen Villalobos haya descuidado su rutina de entrenamiento físico y sus hábitos alimenticios, pues como ella misma lo ha manifestado, sus vacaciones la han hecho subir de peso.

Pero lejos de sentirse acomplejad, la actriz ha demostrado sentirse bastante bien y feliz consigo misma y mantiene una autoestima difícil de quebrantar: “Lo más difícil es retomar el ejercicio. Llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina”, manifestó en una de sus historias de Instagram.

Carmen Villalobos viaja a Bogotá para hacerse un procedimiento estético

Si bien Carmen procura mantener hábitos saludables, también asegura que recurre a uno que otro tratamiento que le ayude a mantener su peso saludable. Es así que la actriz no tuvo ningún problema en confesar que viajó a Bogotá con el fin de hacerse un procedimiento estético para bajar esos ‘kilitos’ de más que subió en sus vacaciones.

“Voy a estar tres semanitas aquí en Bogotá y tengo que aprovechar al máximo para entrenar, para estar juiciosa y me vine a hacer la Venus”, dijo la famosa.

Cabe mencionar que el procedimiento al que la actriz hizo referencia se trata de un tratamiento aplicado por especialistas en las que se pone calor en areas específicas para quemar la grasa corporal, además ayuda a combatir la celulitis, la flacidez y las arrugas. Es importante tener en cuenta que este tipo de intervenciones deben ser vigiladas por un profesional en el área.