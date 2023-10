“Admiro la belleza masculina”: Marcelo Cezán salió a aclarar su polémico beso con Rafa Taibo en ‘Bravíssimo’

La televisión les ha permitido a diferentes figuras del entretenimiento darse a conocer en diversas labores tal y como lo ha hecho Marcelo Cezán quien además de ser uno de los presentadores más destacados de ‘Bravíssimo’ de City Tv también hace parte de la emisora ‘Bésame’ y en ocasiones de ‘Hombres a la plancha’. Sin embargo, en varias ocasiones ha llamado la atención por su sorpresiva visita a la cárcel e incluso el más reciente beso en medio del programa con el invitado quien resultó siendo Rafa Taibo. Tanto así que el caleño tuvo que salir a aclarar este polémico hecho, pues la serie de comentarios no han faltado.

Precisamente durante su más reciente aparición en ‘Bésame’ en donde el tema fue hablado sí o sí y teniendo en cuenta que Marcelo es muy abierto sobre aquello que piensa, usando siempre el carisma y la espontaneidad que lo caracteriza. El famoso presentador reiteró que se había enterado en los pasillos de ‘Bésame’ que estaba viral reiterando que aquel colega indicó: “Que su masculinidad se vio amenazada que se besó con otro hombre”.

Asimismo, Marcelo reiteró que deseaba confesar la verdad sobre este tema, pues aseguró que Rafa quien lleva varios años en Colombia y se ha dado a conocer por el programa ‘Ellos están aquí’ y que por ende, desde hace varios años no visitaba el programa ‘Bravissímo’. Pues, aquel día comenzaron a tomarse del pelo, resaltando que esto no tiene nada que ver con su masculinidad, pues respeta a quienes pertenecen a esta comunidad y por ende, sus preferencias: “Yo soy 100% heterosexual”.

Seguidamente, Marcelo indicó que cada vez que Rafa visita el set de este famoso programa ya cuentan con una rutina marcada: “Qué guapo como te vienes vestido así, tiembla mi masculinidad, se pone frágil para alagarlo como un hombre talentoso”. El presentador explicó que pone la mano sobre su boca y ahí es precisamente, donde lo besa, pero es una rutina “blanca” e “ingenua”, dejando claro que esto no fue real, sino un truco detrás.

Cezán resaltó que no volverá a referirse al tema, pues han sido varios los que lo han buscado en los últimos días, es entretenimiento puro, una rutina que tenemos Rafa Taibo y yo, dando a conocer las diversas rutinas con otros artistas o más códigos y ahora la de Taibo fue esta. Además, los comentarios de apoyo por parte de sus fans no faltaron asegurando que él no tiene por qué salir a dar declaraciones sobre su vida ni mucho menos de sus preferencias sexuales.