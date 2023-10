“Insultante y denigrante”: Hija de Gustavo Petro ‘estalló' en contra del mural de Pablo Escobar en calle de Francia

El actual gobierno de Gustavo Petro ha dado de que hablar en los últimos meses debido a la serie de polémicas en las que se han visto inmersos varios de los hijos del presidente sobre todo Nicolás Petro cuando de temas judiciales se trata. Sin embargo, quien tampoco pasa desapercibida es Andrea Petro una de las mayores de la familia y quien desde hace varios años reside en Francia con su pequeña y su pareja, llamando la atención por sus constantes declaraciones a través de sus redes sociales. Y por supuesto las más recientes no pasaron desapercibidas, pues la hija del mandatario ‘estalló’ en contra del mural de Pablo Escobar en calle de Francia.

Y es que a pesar de no residir en Colombia, Andrea anda pendiente de cada una de las situaciones por las que atraviesa el país y como es costumbre las opiniones en contra y a favor no han pasado por alto. Sin embargo, al igual que a su padre ha dejado claro que la serie de críticas que recibe no le afectan y busca enfocar todo su energía en cada uno de sus proyectos.

Recientemente, Andrea quien es muy activa en sus redes sociales compartió una imagen la cual resulta ser un mural en una de las calles de Francia en donde el protagonista resulta ser Pablo Escobar en una de sus fotos más conocidas, en donde también llama la atención varios graffitis quienes también fueron los protagonistas. Aunque el hecho fue aplaudido por varios de los ciudadanos y hasta internautas, la mujer no dudó en mostrar su molestia con respecto a este tema.

La hija de Gustavo Petro reiteró: “Por respeto a la comunidad colombiana pedimos retirar esta pintura que para nosotros es insultante y denigrante”. Cabe resaltar que sus declaraciones estuvieron acompañadas de la respectiva imagen e incluso de la página que había compartido con orgullo esta pintura, pues actualmente este graffiti hace parte de la decoración de un restaurante de este país.

Hasta el momento el restaurante no se ha referido al tema y al parecer, esta pintura estaría presente desde hace varios meses en el lugar en donde sería bastante famoso en este país. Esta pintura que se encuentra en una de las paredes no habría generado ningún tipo de molestia entre los visitantes y quien sería una de las primeras habría sido Andrea Petro.