¿Buena actriz o evidente problema? Nela de MasterChef Celebrity aseguró que Daniela Tapia padece de este trastorno mental

Uno de los programas de RCN televisión que se ha encargado de reunir a las familias en las noches colombianas ha sido MasterChef Celebrity. Si bien, el reality ya se encuentra en su recta final en donde cada uno de los cocineros está dando todo para poder llevarse el premio trae consigo que los retos para conocer los 4 finalistas de esta temporada no sean para nada sencillos pasando por tensiones, peleas y hasta lágrimas. Sin duda, las principales protagonistas han sido Daniela Tapia, Carolina Acevedo y ahora Nela quien aseguró que Tapia atraviesa por el trastorno de

Y es que ha sido toda una sorpresa que Natalia Sanint se encuentre entre los 5 semifinalistas de esta temporada, pues desde el principio del programa se consideró una de las más débiles frente a otros competidores, sin embargo, ahora los participantes con los que queda desean que ella entre en los 4 finalistas de esta temporada.

Le puede gustar: ¿Están tan desesperados? Alina Lozano y Jim Velásquez usaron lamentable estrategia durante los preparativos de su boda

Precisamente, quien abrió la puerta para dar a conocer con quienes les gustaría llegar a este reto final fue Claudia Bahamon, pues la famosa presentadora reiteró que era importante antes de cada reto conocer esta decisión. Por su parte, Carolina Acevedo, Adrián Parada y hasta la propia Nela nombraron entre los 4 finalistas a Natalia Sanint y por ende, dejando a un lado a Daniela Tapia quien lo tomó peor de lo que se esperaba.

Pues, además de “hurgar en la herida” indagó sobre la opinión que tenían sus compañeros y el hecho de haberla sacado de competencia. Ante el hecho las lágrimas por parte de Daniela Tapia no se hicieron esperar, asegurando que no era una sensación bonita para ella, pues en su cabeza estaba más que claro que ella no es la mejor cocinera dentro del programa y por ende, sus compañeros no la habían elegido para ser parte de la gran final de MasterChef Celebrity. Cabe resaltar que tanto Adrián como Carolina resaltaron que eran cuestiones personales y de muchas más cercanía en la competencia.

También puede leer: ¿El reality llegó con el amor? Martha Isabel de MasterChef Celebrity mostró todo su cariño a misterioso hombre con beso incluido

“A lo mejor ellos también tienen en cuenta que no he sido la mejor cocinera al nivel de ellos”. Eso sí, antes de que pudiera seguir dando su punto de vista, Claudia la interrumpió aclarando que siente que ella se está subestimando, palabras que fueron compartidas por Acevedo tanto en aquel momento como en medio de las entrevistas en donde sus declaraciones también llamaron la atención.

“O sea donde está tu autoestima, ¿acaso tú estás buscando la aprobación de los demás?”. Segundos más tarde y de regreso en la cocina Bahamon siguió tomando el mando reiterándole a Daniela que la respuesta que ella debió dar a su pregunta fue: “Eres una muy buena contendora para ellos”, mientras que Tapia se remitió a limpiar sus lágrimas. Pero eso sí, quien tampoco pasó por alto sus palabras y momento de sensibilidad fue Nela, quien aseguró: “A lo mejor Daniela es histriónica, es muy buena actriz”, lo que generó un sinfín de comentarios con respecto a sus declaraciones, pues lo mencionado por Nela de

MasterChef Celebrity y de acuerdo con lo expuesto por la página Medline Plus se trata de una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática que atrae la atención hacia ellas. Lo cierto es que este episodio a puertas de la gran final del reality no ha pasado de largo por los televidentes, pues incluso varios no dudaron en mostrar su descontento por sacar a Daniela Tapia de los finalistas, pues resaltan que se ha preparado mucho más que Natalia Sanint.