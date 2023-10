Daniela Tapia molesta porque no la quieren en la final de ‘MasterChef Colombia’

El capítulo 117 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, que llevó por nombre “la práctica hace al maestro” inició con los cinco semifinalistas, pero también con la interrogante por parte de Claudia Bahamón sobre si se diferenciaría de lo ocurrido en la temporada pasada en la que todos los finalistas eran hombres. Adrián Parada dijo que haría todo lo posible por llegar a la final.

Puede leer: Mejores momentos de ‘El Negrito’ en ‘MasterChef Colombia’

La primera en responder fue Natalia Sanint quien dijo que le gustaría estar con Adrián, Carolina y Nela. Luego fue la oportunidad de Daniela Tapia en decir que le gustaría que la final sea solo de mujeres.

Carolina Acevedo indicó que le gustaría con Adrián, Nela y Natalia, mientras que Marianela González indicó que le gustaría con Adrián, ya que le gustaría ir con fuertes y que sería un batacazo que Natalia Sanint se meta en la final, y que se lucharía los otros dos puestos con Carolina y Daniela.

Entre tanto, Adrián contestó que tiene fijas a Carolina y Nela, y que quisiera ver guerra entre Natalia y Daniela, pero que escogería a Natalia ya que ha tenido una relación más cercana para ella.

Ante esto Claudia Bahamón le preguntó a la actriz cubana sobre lo que piensa con respecto a que nadie la haya escogido para la final y llegó la respuesta que fue cuestionada.

“Siento primero porque ellos han vendido siendo amigos hace un tiempo y a lo mejor también porque valoran la cocina. A lo mejor ellos también tienen en cuenta que no se he sido una cocinera al nivel de ellos. Lo importante es que yo sí quiero estar en la final y hora con ver que ninguno me quiere me dan como más ganas de estar”

— Daniela Tapia