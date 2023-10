¿Están tan desesperados? Alina Lozano y Jim Velásquez usaron lamentable estrategia durante los preparativos de su boda

Darse a conocer en la esfera actoral no es una tarea sencilla para quienes desean triunfar en la farándula nacional, sin embargo, más allá de la suerte lo realmente importante resulta ser el talento ante las cámaras y esto lo sabe de sobra Alina Lozano, una de las actrices más famosas en Colombia. Recordada por su participación en la telenovela ‘Pedro, el escamoso’. Sin embargo, decidió darle un nuevo rumbo a su carrera dándose a conocer a través de las redes sociales y para sorpresa de varios, confirmando no solo su relación sino también su matrimonio con Jim Velásquez. Aunque los planes de llegar al altar habían quedado en el olvido e incluso habían terminado “oficialmente” durante un viaje a Cartagena se dio la reconciliación, pero ahora terminaron siendo el centro de las críticas al usar lamentable estrategia durante los preparativos de su boda

Si bien, se pensó que su unión simplemente se trataba de una forma de generar ingresos a través de marketing digital y aún más esta teoría tomó fuerza con su “ruptura” en medio de un en vivo, en donde ambos terminaron sacándose sus ‘trapitos al sol’. Sin embargo, esto quedó en el olvido, pues recientemente Alina mostró quienes son los encargados de todos sus preparativos, dejando claro que el miedo que al parecer, tenía de llegar al altar también lo superó en cuestión de meses.

La famosa actriz inició sus declaraciones asegurando que estaba muy contenta, al ver la serie de vestidos de los que podría modelar y decidir cuál resultaba siendo el mejor: “Yo no sabía que había 3 pruebas, el diseñador fabuloso”. Cabe resaltar que también se mostró con una de las pruebas para su maquillaje y peinado, en donde los halagos por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Asimismo, quien también estuvo presente a pesar de los ‘agueros’ sobre que el novio no debe ver a su prometida, fue Jim quien la acompañó y estuvo atento de cada movimiento de Alina.

Sin embargo, los disgustos que son ‘pan de cada día’ entre la pareja tampoco faltaron, pues Lozano le dejó claro que debía tener en cuenta su talla antes de pasarle cualquier vestido, sin dejar de lado, que su ceremonia se llevaría a cabo en clima frío, motivo por el cual su vestido debía estar acorde a la ocasión. Pero, Alina no fue la única, pues Jim también lució su traje para esta fecha tan importante para ambos, en donde el precio también fue de pensar entre ambos, resaltando que debían trabajar muy duro, ya que un matrimonio no es para nada barato: “Un matrimonio no es un juego de niños”.

Lo cierto es que ahora la pareja si buscaría sellar su amor, pues en repetidas ocasiones han defendido a ‘capa y espada’ lo verdadero que es su amor a pesar de seguir haciendo varios negocios a través de las redes sociales. Además, esta prueba tampoco se salvó de esta situación, pues reiteraron que mediante un “juego digital” buscarán suplir cada uno de los gastos que tendrán con su matrimonio. Finalmente, sus seguidores no dudaron en destacarse la belleza de Alina, pero también que no pierden oportunidad para hacer promoción de cualquier tipo.