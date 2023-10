“Deja el show”: Nela se cansó de Carolina Acevedo y le cantó la tabla en pleno reto de MasterChef

MasterChef Celebrity Colombia es un programa divertido para ver, pero no lo es tanto para los participantes, que constantemente colapsan por la tensión y la presión de la competencia. Es lo que le pasa constantemente a Carolina Acevedo, quien es muy sensible y llora cuando se siente frustrada. Casi llegando a la final, Nela no pudo más y le tocó regañarla en pleno programa en vivo.

Carolina Acevedo ha sido apodada como Caro Crisis, ya que constantemente se deja afectar cuando las cosas no salen como ella quiere, por ende, por la frustración termina llorando. Muchos ya han aprendido a lidiar con su personalidad, pero no parece que Nela ya no puede más con ella.

Durante el programa del 2 de octubre, Carolina se encontraba haciendo un puré de zanahoria que la llevó al colapso porque no pasaba la cantidad que necesitaba por el colador. Se puso a llorar y a Nela no le quedó de otra que ir a regañarla cansada de la situación:

“Mírame, dale duro con esta, yo no puedo salir corriendo de mi estación preparando un plato de eliminación para regañarte y que reacciones. Carolina, en serio, yo también estoy estresada, te amo, te adoro, pero deja el show”, afirmó Nela.

Natalia Sanint por su parte, sintió lo mismo, pues no le gusta que nadie llegue a ese punto de crisis, pero no pudo ayudar a Carolina más que dándole palabras de consolación y fuera para que siguiera su preparación.

Fue precisamente ese plato que la llevó a ser parte de las cinco semifinalistas y terminó saliendo el ‘Negrito’ a quien tanto querían.