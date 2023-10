“La diferencia entre sensual y vulgar”: Marbelle ‘brilló' durante su show, pero no precisamente por sus canciones

Marbelle recibe críticas por su nuevo look Foto: Instagram @marbelle.oficial

Desde muy corta edad una de las cantantes que más ha logrado destacarse en la farándula nacional ha sido Marbelle, pues además de ganarse el cariño de sus fans con su amplia trayectoria en los géneros tecnocarrilera y ranchera. También ha hecho parte de la televisión colombiana gracias a su participación en ‘Amor sincero’, ‘Factor X’ y ‘La Descarga’. Sin embargo, tampoco ha pasado de largo sus constantes críticas al actual gobierno, siendo catalogada como racista y hasta vulgar, pero esto no ha sido impedimento para que siga adelante con cada uno de sus proyectos, pues actualmente hace parte de ‘Planchando el despecho’ en donde su más reciente show se llenó de varias críticas.

La artista desde hace algún tiempo ha sido una de las principales figuras de este grupo musical conformado por Ilona, Yolanda Rayo, Majida Issa y por supuesto, Marbelle en donde se han encargado de recorrer diferentes ciudades del país con el fin de llevar y demostrar su talento al público. Si bien, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ se ha mostrado emocionada en este rol varios no pasan de larga su manera de salir al escenario ni mucho menos varias de sus actitudes.

Marbelle es considerada vulgar por vestuario durante uno de sus shows

Recientemente, Marbelle y el resto de quien hace parte del equipo musical se estuvieron presentando en Girardota uno de los municipios de Antioquia en donde el público en medio de la emoción no dudó en entonar cada una del repertorio de ‘Planchando el despecho’. Asimismo, cada una de las integrantes de este grupo también brilló por cada una de sus coreografías, pero eso sí uno de los aspectos que tampoco pasó de largo fue el inusual vestuario que llevaban para este show.

Y es que mientras interpretaban el famoso tema ‘Celos’ de Daniela Romo, el público se percató que el vestido de Marbelle resultaba ser diferente al del resto de sus colegas y amigas, esto en cuanto a lo largo del vestido, pues el de la intérprete de ‘Collar de perlas’ resultaba ser bastante corto. Incluso este quedaba un poco más abajo de su cadera. Otro de los detalles que tampoco pasó de largo, fueron los zapatos, ya que Marbelle optó por llevar unos tacones con algunos detalles alrededor mientras que las demás cantantes decidieron llevar botas de color metalizado, pues este resultaba ser el color protagonista en todo su ‘look’.

Ante el hecho la serie de comentarios en contra de la cantante no se hicieron esperar, resaltando que más allá del talento que es más que evidente no tiene la necesidad de mostrar su cuerpo. Además, que fue una desfachatez el ‘look’ que todas llevaban, pero sobre todo el de Marbelle, teniendo en cuenta que debía estar en constante movimiento: “Ahí se ve la diferencia entre lo vulgar y lo sensual”, “Para demostrar el talento no hay que mostrar el cuerpo”, “Como siempre vistiéndose vulgar que diferencia con el vestuario de sus compañeras”.