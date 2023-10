“Adiós”: Marbelle se despidió y confirmó que se trastea para otra ciudad; ¿Para dónde se va?

Para julio de 2022, previo a la elección de Gustavo Petro como presidente, la artista vallecaucana Maureen Belky Ramírez, había anunciado que, de concretarse el mandato del líder del Pacto Histórico, abandonaría el país; hecho que no se había concretado. Aunque, recientemente, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, celebró una decisión política y confirmó que empaca sus maletas y se muda para otra ciudad.

“La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir”, manifestó la nacida en Buenaventura para ese entonces, en respuesta a la actriz Margarita Rosa de Francisco. Hecho que hasta el momento no se había concretado; aunque recientemente la cantante si confirmó que empaca sus maletas y se mudará próximamente a la ‘Capital de la montaña’, ¿Por qué?

Gracias Margarita !

La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo !

Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz ?

Naaaaahhh nada interesante! https://t.co/s34wOxOkYk — MARBELLE (@Marbelle30) June 21, 2022

Este futuro trasteo tiene como motivación principal la renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín, quien por medio del decreto 1609 del 30 de septiembre de 2023, abandonó su cargo a las 11:50 p.m del mismo día. Ante esto, el Gobierno Nacional designó a Óscar de Jesús Hurtado como mandatario designado.

Frente a la decisión de Quintero, Marbelle lo despidió con un “Adiós”, acompañado de varios emoticones con risas. Inmediatamente publicado este post en su cuenta de ‘X’, donde acumula más de 447.000 seguidores, recibió la invitación del usuario Santiago Uribe , para irse a vivir a la ‘Ciudad de la eterna primavera’; a lo que contestó entusiasmada: “Obvio, próximamente”.

Ante la noticia, el internauta Uribe, le manifestó que la esperará con media botella de aguardiente para celebrar su decisión.

