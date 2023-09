¿Quién es ‘La Ranga’? Margarita Rosa de Francisco puso entre la espada y la pared a aquella hija que nunca tuvo

Margarita Rosa de Francisco reveló los retoques estéticos que se ha hecho y que no se los hará más Foto: Instagram @margaritarosadefranciscofc

La actriz, escritora y cantante Margarita Rosa de Francisco se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la esfera del entretenimiento, pues ha hecho parte de diversas producciones, lo que le permitió hace pocas semanas llevarse el premio como mejor actriz en el Festival de Venecia. Por supuesto, su emoción fue más que evidente a través de sus redes sociales a las cuales regresó luego de varios meses de ausencia. Recientemente, la caleña mostró la interpretación de ‘La Ranga’ el cual personifica a aquella hija que nunca tuvo.

De Francisco desde las pasadas elecciones y la retrasmisión de ‘Café con aroma de mujer’ no ha pasado desapercibida en Colombia a pesar de que desde hace varios años decidió darle un nuevo rumbo a su vida, esta vez en Estados Unidos en compañía de su pareja con quien lleva un muy buen tiempo. Sin embargo, el punto negro ha sido su constante apoyo a Gustavo Petro, saliendo en su defensa, pero según ella, ahora con su premio las críticas han bajado y el cariño que le han mostrado es lo que más resalta.

Ahora, un poco menos tensionada la caleña ha decidido estar activa a través de sus redes sociales compartiendo varias situaciones, pero eso sí, refiriéndose a temas generales sin dar mayores detalles al respecto. En medio de esta situación Margarita, mostró un corto clip con el que generó un sinfín de risas entre sus fans y el cual está relacionado con uno de sus personajes, mejor llamada ‘La Ranga’, el cual en pasadas entrevistas reiteró que esta figura se trataba de aquella hija que nunca tuvo. Siendo una miniserie con la que ha buscado reírse de sí misma.

En esta oportunidad no fue la excepción, pues a lo largo del clip, su ‘look’ es un poco más relajado e incluso un poco desordenado, siendo evidente sobre todo por su cabello y la manera en que luce su maquillaje, la actriz indicó: “Falta de actividad sexual, punto, oye mami eso es lo que usted tiene”. Cabe resaltar que hasta su manera de hablar la transformó con el fin de darle mucha más vida a este personaje. Asimismo, Margarita agregó a su video: “Diagnóstico…”

A tan solo minutos de haberlo compartido la serie de comentarios por parte de sus fans no se han hecho esperar, reiterando que este ha logrado ser uno de los mejores personajes que ha interpretado Margarita a lo largo de su carrera y el cual no resulta para nada sencillo. Aunque algunos no dudaron en sacar a flote y hasta comparar sus posiciones políticas, otros optaron por reírse de este personaje destacando que han sido arias las risas que ha provocado en ellos con este personaje.