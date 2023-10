La noche del sábado 30 de septiembre se dio a conocer el decreto de renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín. Este domingo, sobre las 5 de la mañana del primero de octubre, Quintero Calle utilizó su cuenta de X para referirse a su renuncia y explicar las razones de su decisión compartiendo un video en redes.

”Cuando yo me lancé como alcalde no lo hice solo por ser el alcalde que es el mayor privilegio que he tenido en mi vida, la razón por la que lo hice, es porque pensaba siempre que había un niño en Popular, en Manrique en la Comunica 13, luchando sin oportunidades y que se le iban cerrando las puertas y acabando el futuro y me daba rabia e indignación ver como los políticos se dedicaban era a robar, cómo nos tumbaban en Hidroituango, en Orbitel, en Une y nadie hacía nada”, dijo en el inicio de su video tras darle las gracias a su familia y a Dios.

Daniel Quintero dijo que renunció a la Alcaldía de Medellín porque va a “enfrentar al Fico-Uribismo”

Y añadió que “las razones que me llevaron a ser alcalde son las mismas que hoy me llevan a tomar la decisión de hoy renunciar al cargo y renunció al cargo porque no puedo quedarme cruzado de brazos mientras veo a los políticos de siempre, a través de Fico, esta vez, que antes era una persona alternativa, se unió con todo lo peor de la política tradicional y ahora utilizando todas las artimañas está tratando de volver al poder apoyando a los que se robaron a Orbitel, a Une”, expresó.

El exmandatario confirmó lo que se venía especulando sobre su decisión basada en hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, su exsecretario de la No Violencia y primo de su esposa.”No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui marca como la única alternativa para poder enfrentar al Fico- Uribismo y por esa razón he decidido convertirme en un soldado más, dar esa lucha y despojarme de la investidura de alcalde como hizo David en su momento y salir a lucha. Mis armas serán Dios y esos volantes que saldré a repartir por la ciudad y nos ayuden a ganar esta batalla que es una batalla justa”, enfatizó.

Renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín

Por medio del decreto 1609 del 30 de septiembre del 2023, expedido a las 11:50 p.m., el ministerio del Interior acepta la renuncia del hasta ahora alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El decreto menciona que el sábado 30 de septiembre del 2023 Daniel Quintero radicó ante la Presidencia de la República la renuncia irrevocable al cargo de alcalde de Medellín. ”Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Daniel Quintero Calle al cargo de alcalde de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, elegido para el periodo constitucional 2020 a 2023″, señala el documento.

El Gobierno de la República designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez como alcalde encargado de Medellín, quien se desempeñó hasta ahora como secretario de Gobierno de la capital antioqueña.