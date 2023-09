“Dicen que Jenny está conmigo por la fama”: Jhonny Rivera prendió las alarmas por posible ruptura con su novia

La vida sentimental del cantante de música popular pereirano ha estado en boca de muchos colombianos este 2023, luego de confirmar su relación con la caucana Jenny López, a quien le lleva casi 30 años de diferencia; hecho por el cual ha recibido varias críticas en las redes sociales. Precisamente, los millones de seguidores del intérprete de ‘Te amo en silencio’, quedaron atónitos recientemente al escuchar a Jhonny hablar de una posible ruptura con su joven novia.

Ya son 3,3 millones de seguidores los que acumula el risaraldense en Instagram, plataforma en la que recientemente salió a hablar de su vínculo amoroso con la artista de 20 años de edad, con quien tuvo una conversación en la que hicieron un análisis sobre su unión. Dentro de los temas que trataron estaba el hecho de acabar con su idilio, conversación que promovió la creación de una nueva canción por parte de Rivera:

“Las canciones nacen de la manera más inesperada y la que voy a lanzar el próximo viernes seis de octubre, nació por esos mensajes ofensivos que escriben las personas y en los que dicen que Jenny está conmigo por la fama; y que, apenas lo consiga me va a dar una ‘patada’. Yo solo le deseo a ella lo mejor. Cualquiera que sea el motivo por el que ella y yo terminemos, me voy a quedar con lo bueno. Por qué desearle el mal a una persona que me dio felicidad, risas, paseos y muchas cosas chéveres”, manifestó el hombre de 49 años.

Cabe recordar que López logró volver a hacer palpitar el ‘corazoncito’ de Rivera, luego de que años atrás él terminara su matrimonio con Luz Galeano, madre de su primogénito Andy Rivera.

