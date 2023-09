Adrián Parada rompió el silencio y habló del ‘cajón’ que le están haciendo en ‘MasterChef’

Semanas atrás, el comediante Adrián Parada prendió las alertas en MasterChef Celebrity Colombia, luego de manifestar en sus rede sociales que estaba a punto de tirar la ‘toalla’, hecho que por fortuna no se concretó y lo llevó a ser uno de los 7 participantes que portan la filipina de chef. Pero, recientemente dio nuevamente de qué hablar al hablar de las cuestionables actitudes que están haciendo los otros cocineros al ver su desempeño.

El capítulo 109 transmitido la noche del lunes 25 de septiembre, se convirtió en uno de los más caóticos de la competencia, luego de que Carolina Acevedo sufriera una fuerte cortadura al hacer una ‘burrada’, con una licuadora de mano que manipulaba ; situación que, para algunos televidentes podría haberse evitado si se hubiera realizado una adecuada distribución de los equipos, hecho del que recientemente habló Parada.

Aunque su platillo fue uno de los más destacados, el comediante paisa, aprovechó su Instagram, en donde acumula más de 150.000 seguidores, para desahogarse y hablar del ‘feo’, que le están haciendo los otros cocineros, quienes al momento de seleccionar sus compañeros de labor lo dejan de último en la ronda.

“Quedamos siete concursantes y nos piden organizarnos en parejas. No me da tiempo ni de mirar a nadie cuando ya todo el mundo se junta y me quedo solo. (...) Yo escogí mi equipo pensando en que era el grupo más fuerte y resulta que eso mismo me va a jugar en contra”, manifestó ‘Adriancho’, quien fue ovacionado por su desempeño días atrás al preparar un elaborado platillo en solo cinco minutos.

