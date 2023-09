“Se hace el ciego”: Daniela Tapia se despachó contra Nicolás de Zubiría por las críticas sobre sus platos

Durante el último episodio, Daniela Tapia y Nicolás de Zubiría protagonizaron un tenso momento durante la competencia luego de que el chef calificara la preparación de la actriz cubana y le hiciera varias observaciones. Cabe mencionar que durante el concurso han sido varias las veces que la artista, no conforme con las críticas de los jueces, ha salido a justificar sus preparaciones.

Sin embargo, en la última ocasión el chef decidió hablarle con más rigidez para que entendiera las recomendaciones sobre sus preparaciones. Todo se dio en medio de un reto en el que Daniela debía competir contra Carolina Acevedo para ganar tiempo para el próximo reto de eliminación.

Al comienzo la actriz cubana pensó que podía ganarle a su compañera, quien tuvo un delicado accidente durante la prueba, y quien a la hora de pasar con los jurados no recibió buenas críticas. No obstante, Daniela tampoco recibió los halagos que esperaba, pues, los jurados juzgaron que su preparación tenía exceso de ajo.

Carpentier fue el primero en criticar el plato de Daniela y dijo que: “Es muy elegante todo, la espuma es muy rica, pero el retrogusto que te queda es solo ajo”, dijo el chef.

Por su parte de Zubiría indagó por la manera en la que Daniela había usado el condimento, a lo que la cubana respondió que debido a que ella fue criada con mucho ajo no siente cuando una comida queda con exceso de este.

“No, no, no. Mira, yo soy ‘ajero’ y me encanta el ajo, pero uno tiene que aprender a trabajar el ajo”, le respondió el chef. Pero no conforme con las críticas, Daniela aseguró que para ella estaba bajo de ajo, por lo que el chef tuvo que llamarle la atención: “¡Escucha, ‘mija’, Dios mío! Una manera en la que poder bajarle la potencia es confitándolo (el ajo)…”.

Otros participantes también comentaron sobre lo ocurrido y confesaron que era difícil poder decirle las cosas a Daniela debido a su carácter y a que siempre discute.