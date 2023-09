Doble de Diomedes Díaz logró lo impensado, poner de acuerdo a los jurados con su cuestionable rendimiento

Yo Me Llamo Caracol Televisión

La temible noche de eliminación de a poco se aproxima y 27 imitadores están dando todo de sí para permanecer en pie en ‘Yo Me Llamo’; pero, en el episodio transmitido la noche de este lunes 25 de septiembre, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, por fin se pusieron de acuerdo en un aspecto, darle ‘palo’ con sus comentarios al imitador de Diomedes Díaz, ¿Será el próximo eliminado?

La canción ‘Título de amor’, fue la escogida por el concursante para deleitar los oídos de la audiencia y el trío de jurados, hecho que desafortunadamente no sucedió, ya que el ‘Templo de la imitación’ fue testigo de una de sus peores presentaciones; a pesar de que el propio director de La Escuela, Moisés Ángulo le hubiese dado una clase especializada.

Fue tal el descontento por la presentación, que los televidentes de Caracol Televisión, quedaron totalmente sorprendidos al ver un acuerdo total en la mesa de calificación: “Hoy no fue con mucho gusto. Toda la canción estuviste desafinado y desentonado. Fue molesto. Te me enredaste con la base”, manifestó Pipe; “A mí me faltó, todo lo de Diomedes, esa contundencia con la que dice las frases, esos gallitos”, expresó Escola.“Me faltó el compromiso emocional con el que Diomedes cantaba esta canción, era como una plegaría”, enfatizó la ‘diva de Colombia.

Estos comentarios fueron respaldados por varios internautas que comentan en vivo el reality musical por medio de ‘X’, anteriormente Twitter; mismos que aún no se explican por qué este participante sigue apareciendo en pantalla.

#YoMeLlamo "esencia femenina" no sabía que ser gay también debe sentirse mujer, que ignorancia pura mentalidad medieval pic.twitter.com/YXFUx53SfM — 𝒮𝓌𝑒𝑒𝓉 🇨🇴🍓 (@HitLies00) September 21, 2023

Lo más preocupante de estos jurados es que mencionan todos los aspectos del participante menos lo más importante que es EL COLOR DE VOZ , por ejemplo DIOMEDES no tiene el color de voz, pero eso ellos no lo mencionan #YoMeLlamo — Venus ✨ (@DeYalenis) September 26, 2023