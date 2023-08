Conozca la nueva autoridad de ‘Yo Me Llamo’, que va a poner a andar finito a los imitadores en la Escuela

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, han realizado una ardua labor en los repechajes, para seleccionar a los participantes que con su talento se merecen una plaza en el concurso, trabajo calificativo con el que pretenden consolidar a los 36 imitadores que harán parte de la Escuela; la cual en esta temporada será dirigida por un ya muy querido personaje.

Estar presente en el ‘Templo de la Imitación’, es un sueño para muchos concursantes nacionales y extranjeros, quienes saben de primera mano que así no obtengan el jugoso premio del ‘Yo Me Llamo’, su continuidad y permanencia en el reality musical puede convertirse en el impulso deseado en sus carreras. Pero para esto no solo tienen que prestar atención a las sugerencias de los jueces, también deben hacer varios esfuerzos para que el director de la ‘institución’ de aprendizaje del concurso, no los raje o los haga firmar el observador.

Para la novena temporada del programa, Moisés Angulo será el encargado de dirigir los profesores, pupitres y tableros del programa. Este actor y cantante, pretende con su labor sacar una de las promociones más destacadas del reality, mismo que ya había realizado trabajo como docente, siendo el encargado de dar clases sobre técnica vocal.

Este nuevo puesto llenó de alegría al barranquillero, tanto así que aprovechó para mandarle un mensaje a la audiencia y sus estudiantes: ”Con orgullo les damos la bienvenida a nuestros 36 imitadores, quienes han demostrado su dedicación y amor por el arte de la imitación. Cada uno de nosotros, profesores, estamos aquí para caminar junto a ellos en esta travesía de autodescubrimiento y perfección”, manifestó en Instagram.

