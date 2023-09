“Mi único”: Daniela Álvarez dedicó todo su amor a misterioso hombre mientras disfrutaban de la playa

Daniela Álvarez es una exreina de belleza y presentadora quien se destacó durante su participación en el Concurso Nacional de Belleza y posteriormente, en Miss Universo aunque no se llevó la corona su carrera apenas empezaba allí. Sin embargo, tuvo que afrontar un proceso de salud a causa de una masa en su estómago y una isquemia que produjo la amputación de una de sus piernas, proceso en donde estuvo acompañada de su familia y de su pareja Daniel Arenas, con quien ha desatado varios rumores sobre su ruptura. Tanto así que se dejó ver en compañía de un misterioso hombre.

Aunque la barranquillera no se ha mostrado en la pantalla grande desde hace algún tiempo, esto no ha sido impedimento para que siga más activa que nunca a través de sus redes sociales, compartiendo con sus fans los mejores momentos que vive a diario. Sin embargo, la serie de comentarios preguntando sobre Daniel Arenas tampoco pasan de largo.

Y es que en medio de sus publicaciones, se mostró en compañía de un hombre en donde los mensajes de cariño resultaron siendo los principales protagonistas. Daniela se encargó de compartir dos imágenes en las que dejó ver la serie de momento que han vivido juntos: “Hoy cumpleaños my one and only”, mostrándose junto al hombre en medio de una playa.

Sin embargo, la presentadora dejó claro que solamente cuentan con una relación de amistad de varios años, pues ha sido una de las personas que la ha acompañado en diversos momentos de su vida: “Mi amigo por siempre, mi estilista favorito, dios te bendiga y te siga premiando por todo lo bueno que eres”.

Asimismo, Daniela no dudó en reiterarle todo su cariño y apoyo, dejando claro que está rodeada de personas maravillosas e importantes en su vida y no duda un segundo en demostrarle su cariño.

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez?

La barranquillera dio a conocer que luego de varias cirugías le diagnosticaron una masa extraña en su abdomen la cual la alertó con un fuerte dolor en esta parte de su cuerpo. Esta difícil etapa trajo consigo la amputación de su pierna izquierda.