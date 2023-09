“No me morí porque…”: Daniela Álvarez confesó que fue lo que la salvó durante su cirugía de más de 15 horas

Daniela Álvarez es una de las presentadoras más famosas en la esfera del entretenimiento, pues además, de ser una exreina de belleza, también hizo parte de ‘Estilo RCN’ y ‘Desafío The Box’, durante varios de estos capítulos reveló los diversos problemas de salud que enfrentó por una isquemia, con su vitiligo, es decir, problemas en su piel. Pero, eso, sí, no dejó de lado el amor de su familia y su pareja Daniel Arenas, con quienes contantemente se deja ver en redes sociales, sin embargo, recientemente reveló que fue lo que verdaderamente la salvó de morir durante una compleja cirugía de más de 15 horas.

Si bien, la barranquillera ha estado alejada de la televisión desde hace algún tiempo, esto no ha sido impedimento para que siga triunfando en otros campos. Por supuesto, tratando de sacar adelante su fundación con la cual busca ayudar y motivar a quienes enfrentar complejos problemas de salud, en donde sus redes sociales han sido las protagonistas y esta ocasión no fue la excepción.

La presentadora a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que se mostró acompañada de un coach fitness en medio de la realización de uno de sus entrenamientos. La duda principal por parte de Jorge fue: “¿Qué es lo que te motiva a entrenar todos los días?”

Daniela indicó que desde muy corta edad nació su gusto por el ejercicio, tanto así que estaba en el gimnasio, asistía a clases de natación e incluso practicaba patinaje y corría durante sus tiempos libres. A lo largo de sus declaraciones el semblante por parte de la presentadora cambió un poco, a tal punto que vinieron a su mente muchos recuerdos e incluso terminó confesando que ser tan activa durante mucho tiempo le sirvió durante su cirugía.

“Cuando estaba por 15 horas en cirugía yo me pude salvar es decir, yo no me morí porque mi corazón y mis pulmones resistió gracias a los bombeos a los que estaba acostumbrado con el deporte”. Sin embargo, luego de este complejo momento y debido a la discapacidad con la cuenta, varios de los ejercicios a los que estaba acostumbra a realizar fueron eliminados de su rutina.

Pero, a la presentadora se le presentaron nuevas oportunidades a pesar del entrenamiento de pesas, con el cual se siente agradecida, pues le ha permitido cargar su prótesis, la cual según ella, de 6 kilos: “Para poder cada paso en mi diario vivir (…) la fuerza está en nuestra mente”.

Asimismo, Daniela reiteró que la motivación en ella es lo más necesario en su vida, pues también aclaró que su pie derecho quedara sin fuerzas y tuviera muy pocas esperanzas, luego de tres años de su diagnóstico hoy puede decir que su pie ha progresado increíblemente:“Pasé de ser una chica de terapias a una chica de entrenamiento (…) el ejercicio lo es todo”.