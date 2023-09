“Creo que todavía no me lo perdona”: Jurado de MasterChef Celebriy reveló el fuerte momento que vive con su hija

Uno de los jurados más queridos durante las diferentes temporadas de MasterChef Celebrity, sin duda ha sido, Jorge Rausch. Si bien, es bastante exigente a la hora de calificar cada uno de los platos de los participantes, ha logrado ganarse el corazón gracias a su sencillez, convirtiéndose en una celebridad más en Colombia por sus diversos conocimientos en gastronomía, lo que lo llevó a abrir distintos restaurantes en el país los cuales han logrado ser todo un éxito. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles los vivió con una de sus hijas Emma de quien asegura que todavía no lo ha perdonado.

El famoso chef quien ha llamado la atención en repetidas ocasiones a causa de varios aspectos de su vida privada. Especialmente cuando de su matrimonio se trata, Rausch no ha tenido ningún filtro en hablar de los errores que tuvo en medio de su unión con Orit Feldman con quien tuvo sus dos hijas Emma y Gabriela, lo mejor de su vida.

Rausch fue el más reciente invitado al programa de Laura Acuña ‘La Sala de Laura Acuña’ en donde reveló detalles de su vida. Sin duda, uno de los que más llamó la atención fue que durante algún tiempo estuvo bastante enfocado en el trabajo, motivo por el cual descuidó a su familia y casi no pasaba tiempo con ellas.

Incluso en medio de la tristeza la cual resultó más que evidente por parte del famoso chef reiteró que una situación en especial logró marcarlo a tan punto que siente que su hija Emma aún no lo ha perdonado. Cabe resaltar que la entrevista no ha sido revelada por completo, sin embargo, en los cortos, Rausch terminó confesando que este momento se dio en uno de los cumpleaños de la menor.

Si bien, sus hijas son lo primordial en su vida, otro de los elementos vitales para poder darles todo lo que desean y asimismo, seguir dando a conocer su talento en la cocina, compartiendo cada uno de los mejores especiales con ellas como lo son su cumpleaños. Pero, precisamente en una de esta fecha llena de emoción por parte de Emma, Jorge tuvo que viajar: “Todavía me acuerdo y creo que mi hija Emma todavía no me lo perdona, pues me salió el viaje y me tocó ir”, lo cierto es que ahora las prioridades para Jorge han cambiado, tanto así que busca compartir el mayor tiempo posible con sus dos hijas, tratando de organizar sus tiempos de la mejor manera posible.

¿Quién es la novia de Jorge Rausch?

La novia de Jorge Rausch es la modelo creadora de contenido de 28 años, Nathalie Monsalve, con quien lleva varios años de relación. Si bien, durante un tiempo dieron por finalizada su unión en donde la joven residió por este tiempo en Estados Unidos, tiempo después decidieron retomar su relación dejando ver que el amor entre ellos fue más fuerte.

Cabe resaltar que la pareja cuenta con una diferencia de edad de 24 años, pues Jorge cuenta con 54 años de edad.