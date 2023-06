Jorge Rausch, jurado de MasterChef, contó que fue lo que arruinó su anterior matrimonio

Jorge Rausch es uno de los chefs más reconocidos de país, no solo por su destacada carrera en la cocina, sino por su participación como jurado en el programa de MasterChef Celebrity. El experto en el arte culinario se ha convertido en una de las imágenes públicas que ha ganado bastante relevancia en redes sociales por los miles de seguidores que tiene en cada una de sus cuentas y quienes no pasan por alto ninguno de los detalles. Como el hecho de que el chef mantiene una relación amorosa con una modelo 24 años menor que él y el divorcio que tuvo con la madre de sus dos hijas.

Como era de esperarse, al ser uno de los mejores chefs del país, Rausch se ha convertido en un personaje bastante querido en la farándula, pero no se salva de los cuestionamientos sobre su estilo de vida y sus relaciones amorosas. Justamente una de las preguntas más frecuentes que recibe el chef. Así pues, en medio de una entrevista con RCN el cocinero decidió confesar lo que habías sucedido en su matrimonio con la arquitecta Orit Feldman, y la razón de su divorcio.

La pregunta estaba dirigida a si había algo en lo que él se arrepentía, a lo que Rausch contestó que sí y posteriormente contó que en el pasado se había dedicado día y noche a su trabajo, cosa que lo llevó a desgastar su matrimonio. El trabajo excesivo hizo que su relación con su exesposa se fuera al piso, pero además también hizo que perdiera tiempo para pasar con sus hijas.

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese balance es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, fueron las palabras del chef.

Sin embargo, aunque su obsesión por el trabajo le causó problemas, también reconoce que eso es lo que hoy le permite vivir tranquilo y feliz, cosa que en el pasado no sucedía. Pues ahora, aunque no pudo rehacer su matrimonio, mantiene una relación con Nathalie Monsalve y lleva un estilo de vida más placentero.

“Yo antes no era tan feliz. Creo que he hecho el camino bien, disfruto la vida, me dedico tiempo a mí y a mis hijas, hago lo que me gusta y lo que no, pues no lo hago. No todo el mundo se da ese lujo”, concluyó Rausch.