¿Lo notó? Chris Carpentier contó por qué ha estado de “mal humor” en ‘MasterChef Celebrity’

Chris Carpentier reveló a través de varias historias que estuvo pasando por un mal momento, algo que al parecer ha quedado reflejado en varios episodios de ‘MasterChef Celebrity’ y que algunos de sus seguidores no han dejado de notar. Es por eso que decidió pronunciarse al respecto y hablar sobre lo que estaba pasando mientras grababa.

El famoso programa de cocina con celebridades colombianas se posiciona como uno de los más vistos del país, manteniendo en vilo a los televidentes con las ocurrencias de los participantes y los jurados, las preparaciones y los momentos tensos de este concurso, generando mucha interacción en las plataformas digitales.

Puede leer: “La palabra que me acompaña es ‘resignación’”: Adrián preocupado por no poder cocinar en MasterChef; ¿Se retira?

Y uno de los tópicos más destacados de los episodios gira alrededor del chef chileno, con varios internautas indicando que se nota un poco disgustado y menos alegre que de costumbre, además de señalar sus ausencias en algunos programas.

Pero a propósito de una sesión de preguntas y respuestas que Chris Carpentier protagonizó en su cuenta de Instagram, un usuario de esta red aprovechó la oportunidad para preguntarle la razón por la que había faltado tanto esta temporada, algo que el chef tomó en cuenta para aclarar la situación de su actitud.

“Por viajes y enfermedad. Sufro mucho de la espalda. La gente cree que tengo cara de c*** siempre porque quiero y no saben los dolores que me aguanto durante las grabaciones”, escribió en una historia.

Otro internauta también aprovechó esta dinámica para preguntarle respecto a si tiene algún problema que lo esté molestando esta última semana, señalando que tiene la “mirada triste” en estos últimos episodios. Ante esto, Carpentier respondió: “Muy observadora!!! Pocos saben los esfuerzos que hacemos para lograr estar presentes en más de 120 capítulos del MasterChef. No es fácil para mí”.

Lea también: Candidato político envió desagradable comentario a Daniela Tapia, de MasterChef, y dice que quiere lavar sus pantys

Chris Carpentier contó qué opina sobre el favoritismo en MasterChef

Además de preguntarle sobre su actitud durante los últimos episodios y hacerle notar el cambio, otros seguidores aprovecharon esta dinámica para interrogarlo respecto a si tiene algún favorito para esta temporada.

Sin embargo, en todas las oportunidades el chef respondió de manera negativa, indicando que a él no le afecta en lo absoluto quien gane, por lo que no tiene favoritos: “no tengo preferencia por nadie en MasterChef. Me da igual quien gane”.

Otro seguidor decidió ser más directo al acusar a Chris Carpentier de ser parcial con algunos de los participantes, indicándole que es algo que muchos televidentes pueden notar. Ante esta acusación, el chef le respondió: “no sé qué programa ves tú”.