¿De vuelta a la soltería? Chris Carpentier de MasterChef Celebrity lanzó fuerte mensaje y avivan rumores de separación

Uno de los realities más queridos por los colombianos es MasterChef Celebrity, pues a lo largo de sus seis temporadas no solo ha retado a varios famosos a medirse dentro de la cocina, sino también a mostrarse tal y como lo son, motivo por el cual han sido blanco de críticas en redes sociales. Pero, ellos no son los únicos, pues los jurados del programa de entretenimiento de RCN televisión, como lo son Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y Christopher Carpentier tampoco pasan desapercibidos y aún más si se habla de sus relaciones amorosas, pues avivan rumores de una separación entre Christopher Carpentier y su esposa Alejandra Villarino.

A pesar de que los jurados están allí, para mostrar sus conocimientos en culinaria, resulta imprescindible convivir con los participantes e incluso cogerles cariño y por ende, el vínculo de confianza permite la revelación de diversos momentos que marcaron su vida casi que de manera natural, en donde una situación similar se da a través de las redes sociales.

Christopher Carpentier de MasterChef Celebrity se habría separado de su esposa Alejandra Villarino

Christopher Carpentier desde su llegada al programa ‘MasterChef Celebrity’ ha logrado ganarse el cariño de los colombianos, pues aseguran que a pesar de su seriedad, su sencillez es lo que más llama la atención e incluso ha sido catalogado como el chef más guapo dentro de reality

Por supuesto, su amplia visibilidad en la pantalla grande le ha permitido darse a conocer a través de las redes sociales en donde suele ser muy activo y busca compartir con sus seguidores varios detalles sobre su vida, esto a través de una dinámica de preguntas en sus tiempos libres.

Sin embargo, desde hace varias semanas se viene especulando su posible regreso a la soltería, pues en principio indicó: “Nunca ruegues por amor”, agregando una de las imágenes que se realizó en medio de una sesión de fotos.

Ante el hecho, la serie de dudas aumentaron tanto así, que durante la mencionada dinámica no dudaron en preguntarle con respecto a su corazón y como llevaba su relación a distancia, pues todo indicaría que su familia decidió quedarse en Chile, su país natal siguiendo con cada uno de sus proyectos. El chef indicó: “Consejo, las relaciones de pareja son las únicas que obligan a tener día a día y presencia, si no no funcionan”.

Y es que a través de sus redes sociales el chef se remite a compartir algunos de sus mejores momentos en medio de sus viajes y también la serie de recetas que prepara en colaboración o publicidad lo que ha producido mayores sospechas sobre una posible ruptura entre él y Alejandra Villarino.