“Muy afortunada Kathy”: Sebastián Martínez salió en calzoncillos para hacer especial petición y declarar un día festivo

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos no solo en Colombia sino también en México, pues si bien, su carrera tuvo inicio en Colombia gracias a su dedicación y talento logró llevar su pasión a otro nivel. Pero, no todo ha sido color de rosa para el actor, pues padece la enfermedad de la piel, rosácea, sometiéndose a diversos procesos médicos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que lleve a cabo nuevos proyectos y ahora se le midió a cocinar, pero el resultado no fue el mejor y causó risas en redes sociales.

Sin duda, Sebastián sabe aprovechar de principio a fin los tiempos libres que tiene fuera de sus grabaciones, pues en los últimos días dejó ver que se encuentra en México, siendo parte de un nuevo proyecto, motivo por el cual su pareja Kathy y Amador, su hijo se quedaron en Colombia siendo al frente de sus diversas obligaciones.

En vista de la soledad que le acompaña ha estado mucho más activo en sus redes sociales, compartiendo varias cosas, pero lo que más llamó la atención fue su intento por realizar su comida la resultó quemando en cuestión de segundos. Sin embargo, la situación no terminó allí, pues horas más tarde, compartió un nuevo video en el que declaró el día del calzoncillo.

“Las redes sociales siempre esconden algo y esta, que oculta”, segundos después el presentador terminó respondiéndose asimismo confesando que se trataba de que él estaba en calzoncillos, motivo por el cual en medio de su emoción pidió y justificó hacerle un homenaje al día del calzoncillo.

En medio del entretenido video el actor les preguntó a sus más de 4.4 millones de seguidores si entendían de lo que estaba hablando: “El calzoncillo hace parte fundamental de la esencia masculina (…) Si yo no estoy en calzoncillos me salgo de mi esencia”, además, reiteró que él era de los hombres que todo el día estaba de esta manera en su hogar, sin importar la situación.

Pero, todo el video tenía como fin de que sus fans apoyaran la idea del día internacional del calzoncillo: “Se merece un día festivo, si te gusta el calzoncillo también”. Y es que a los pocos minutos de haber compartido el clip ya alcanzaba las más de 2.000 reacciones en donde varios no dudaron en demostrar las risas que este ocasionó y el poco filtro y la alta confianza que Sebastián tiene con sus fans.

Entre la serie de comentarios por supuesto, los piropos para el actor no faltaron: “Y como decía mi padre: mija usted es como el buen vino”, “Super afortunada Kathy tenerte en calzoncillos todo el día”, No voy a fantasear más contigo”.

¿De qué se trata la enfermedad que tiene Sebastián Martínez?

Sebastián Martínez confesó que padece la enfermedad de rosácea, revelando que este se dio a partir de un episodio de estrés muy fuerte y ha sido un poco complejo poder dejarla de lado.

La página Signa reiteró que algunas personas con rosácea les impide sentirse seguros en el trabajo o en situaciones sociales. Si la rosácea le causa molestias o ha empeorado, hable con su médico. Recibir tratamiento puede ayudar a que su piel se vea y se sienta mejor. Podría impedir que la rosácea empeore.