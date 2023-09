¿La sacó de la música? Arelys Henao reveló que piensa de Shakira y su presencia en los escenarios

Arelys Henao es una de las cantantes de música popular más famosas de Colombia, pues su amplia carrera no solo le permitió ser una de las exponentes de este género, sino también su historia de tenacidad y lucha la llevaron a la pantalla grande con su propia telenovela ‘Un canto para no llorar’, de Caracol televisión. Allí, relató los difíciles procesos que vivió con su familia, especialmente sus hermanos con quienes creció en Antioquia y se convirtieron en el motivo más fuerte para sacar adelante cada una de sus canciones y por ende, cautivar al público con su voz. Recientemente, la artista se refirió a Shakira lanzándola hasta a la política colombiana.

Hace algunos días Arelya estuvo haciendo parte de la emisora ‘Tropicana’ en donde reveló detalles de su vida y por supuesto, los nuevos proyectos que tiene para su carrera. Sin embargo, el ‘boom Shakira’, sigue más vigente que nunca, tanto así que los locutores no dudaron en indagar sobre cuál era su posición frente a la barranquillera y la serie de ‘tiraderas’ en contra de su expareja Gerard Piqué.

Arelys Henao reveló que Shakira debería lanzarse a la política

Por su parte la intérprete de ‘No me hablen de él’, indicó: “Me encantó la gala en donde estuvieron Shakira y Karol G son dos artistas diferentes, dos modas diferentes”. Asimismo, Henao resultó que la barranquillera, quien cuenta con una carrera musical llena de éxitos, catalogándola como institución, pues según ella, tiene la posibilidad de quitar y poner, teniendo en cuenta su amplia visibilidad a nivel mundial.

“Una mujer que influencia, una líder mundial, una mujer que tranquilamente se podría lanzar para la política”, resaltando que este papel le quedaría agregando los diversos proyectos que ha realizado también fuera de la música.

Arelys Henao aseguró que Karol G es un fenómeno mundial

La artista indicó que Karol G se encuentra en el boom de carrera, “se ha ganado su lugar”. Pues, recordó una de las ocasiones en que se encontró con la paisa en el mismo concierto durante los inicios de su carrera los cuales no fueron para nada sencillos y verla hoy siendo parte de grandes escenarios es una emoción para ella, ya que desde muy corta edad luchó por sus sueños contando con el apoyo de su papá.

Finalmente, Arelys indicó que ambas artistas son Colombia y han logrado representar al país a mundial. Además, dejó claro que su canción favorita de Karol G es su más reciente éxito, ‘Mi ex tenía razón’.