Amparo Grisales reveló el detalle que debe tener un hombre para “erizarle la piel”

Amparo Grisales les contó a sus seguidores algunas de las cualidades que le gustan en un hombre, enlistando varias de ellas tanto en lo físico como en su personalidad. Sin embargo, destacó que hay un acto de caballerosidad en específico que hace que se le “erice la piel”, contando que se trata de algo que es muy valioso para ella.

La famosa actriz actualmente se encuentra en la mira de muchas personas tras estar al frente del programa de talento ‘Yo me llamo’, haciendo el papel de jurado junto con Pipe Bueno y César Escola, llamando la atención por su actitud directa y exigente con los participantes.

Pero fuera de cámaras, la colombiana dejó ver que tiene una faceta bastante tranquila y romántica, detallando varios aspectos de su vida en un video para que sus seguidores la conozcan mejor.

En el clip habla sobre diferentes detalles personales, desde qué comida le gusta, sus preferencias en películas, y hasta de sus mascotas. Pero uno de los temas que tocó giró alrededor de su faceta romántica, aprovechando la oportunidad para detallar qué aspectos suele buscar en un hombre.

“Me gusta un tipo que se cuide, me gusta mucho porque yo me cuido mucho el templo que es el cuerpo. También me gustan mayorcitos, no me gustan tan jovencitos como la gente supone a veces. Me gusta la caballerosidad de mis tiempos. Me gustan los hombres que saben seducir, que son atentos, que están pendientes de los detalles”, contó Amparo Grisales.

En cuanto a lo físico, la actriz volvió a resaltar que le basta con que sea una persona que se cuide, sin necesidad de estar demasiado musculoso, reiterando que su aspecto refleje una edad madura.

El detalle de un hombre que hace erizar a Amparo Grisales

Si bien la colombiana dejó ver qué aspectos considera importantes en un pretendiente, también aprovechó el video para destacar que hay un detalle que para ella es muy importante y que le eriza la piel.

“Cuando se da cuenta uno que han tenido un detalle o que están muy fijados en ciertas cosas y te sorprenden, que uno dice: ‘no me imaginé que se hubiese dado cuenta’”, dijo.

Seguidamente contó lo importante que es para ella que su pareja sea muy atenta, así como ella suele ser cuando está involucrada en una relación.

“Cuando están pendientes de que uno esté bien, que uno esté a gusto. Porque es mutuo también, yo cuando estoy con alguien me gusta que la persona esté a gusto, que esté contenta, conversar rico. Entonces esa persona me hace erizar”, concluyó Amparo Grisales.