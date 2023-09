“Se les va a caer el culo”: Amparo Grisales en el ojo del huracán por criticar a las mujeres que no usan tacones

Sin duda alguna, la presencia, la actriz Amparo Grisales es todo un icono de la pantalla chica colombiana, tanto así que, a sus 67 años, se ha convertido en la única jurado de “Yo Me Llamo”, que ha estado presente en las nueve temporadas del programa. Precisamente, fue en este programa en el que la ‘diva’ hizo unas declaraciones que la tienen en el ojo del huracán, por criticar la manera de vestir de algunas las mujeres.

Los televidentes de Caracol Televisión, fueron testigos de los comentarios de ‘Amparito’, en el capítulo 38, frente a la presentación de la concursante que imita a la mexicana ‘Alejandra Guzmán’, a quien le dijo que había hecho el peor show en el reality. Pero los animós se calentaron en el set y en la web, en el momento que la manizaleña criticó que la participante no usara tacones en su vestimenta, palabras que extendió al resto de féminas que prefieren usar tenis.

“Voy a aprovechar esto de los tenis, porque después de la pandemia los tacones se volvieron lejanos. Hay que aceptar todo, ahora todas vamos a ponernos tenis todo el tiempo, con los vestidos de gala, con lentejuelas, en pijama, tener tenis todo el tiempo. Se les va a caer el culo. Cuando uno deja de usar tacones, la pierna no se estira, el tacón lo inventaron para que las seamos femeninas, bonitas, con la pierna nalga y la nalga ‘paradita’. Mujeres vuelvan a usar tacones”, manifestó.

“Si no le gusta de malas”, “Cada quien que use lo que quiera”, “Por salud ya no uso tacones”, “Los tacones me dañaron los pies”, “Que se me caiga el culo, primero mi salud”, fueron algunos de los reclamos a la actriz en la web.

