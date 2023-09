¿Por tramposa? Esta fue la reacción de Amparo Grisales con Paola Jara de ‘Yo Me Llamo’ Captura de pantalla del Instagram de @yomellamo y del TikTok de @cmedi17

El popular reality show colombiano ‘Yo Me Llamo’ continúa acaparando la atención de los televidentes en cada episodio, y en su última entrega, la imitadora de la reconocida cantante Paola Jara fue el centro de atención por su interpretación. Sin embargo, la diva de Colombia Amparo Grisales no se quedó callada ante el intento de engaño de la imitadora quien se maquilló la nariz para parecerse más a la cantante original. Amparo Grisales le reclamó en pleno programa y le dijo que no hiciera esas “trampitas” que podían perjudicar su participación.

Tras una cautivadora actuación, César Escola y Pipe Bueno no escatimaron en elogios para la imitadora de la reconocida cantante de música popular. Escola expresó su deseo de ser su “Jessi Uribe”, mientras que Pipe Bueno bromeó sobre su preferencia por un plato específico para el almuerzo.

Amparo Grisales, conocida por su franqueza y exigencia en el programa, pidió a la imitadora que se acercara para examinar su maquillaje, Fue entonces cuando sacó una lupa y le examinó la nariz, donde se veía claramente una línea de maquillaje que intentaba afinarla. “Tenemos cámaras en todos lados y tú solita escondidita fuiste y te maquillaste, te hiciste un contorno de nariz y se te ve la nariz torcida. No hagas esas trampitas que para eso están los maestros en la escuela”, expresó Amparo Grisales de manera enfática.

La concursante, en un intento por explicar la situación, afirmó que el maquillaje había sido realizado por el equipo de producción del programa. Sin embargo, Amparo Grisales no tardó en corregirla y expresar su descontento con la respuesta. De hecho, la jurado fue directa al señalar que sabía que la misma concursante se había maquillado, y que culpar a otros no era una opción válida.

Finalmente, la jurado también ofreció un consejo sobre su presentación, sugiriendo que la imitadora debía mejorar la aceleración y desaceleración del tempo en sus interpretaciones.