Se desató la guerra: Amparo Grisales es centro de críticas en su cumpleaños por comentario a feministas

Amparo Grisales es una de las mujeres más famosas de Colombia gracias a su participación en legendarias novelas del país, pero es una persona que genera muchas emociones encontradas, odios y amores en los que la ven, sobre todo desde que es jurado de ‘Yo Me Llamo’.

Lea también: ¿Daniela Tapia, de MasterChef, tiene nueva profesión?, la participante está sacándole provecho a su viaje a Israel

Y es que ahí es donde muchos espectadores han mostrado su inconformismo por la actitud pesada que a veces tiene Grisales, sobre todo porque no sabe decir las cosas sin hacer sentir mal a los participantes. El hecho es que desde hace rato Amparo tiene una guerra comprada con las feministas, pues no desaprovecha para desacatar comentarios respecto al tema en el programa.

Fue lo que pasó precisamente en el último episodio, cuando Alejandro Fernández se subió al escenario a interpretar la famosa canción ‘Mátalas’, canción que se lanzó en el 2003 y que ha tenido mucha controversia por su letra que puede hacer apología a feminicidios.

Ante esto, Pipe Bueno comentó que pensó que el participante no había nombrado cierta parte por la polémica desatada por la canción, a lo que Grisales comentó que las feministas quería quitar derechos:

“No hay mujer en el mundo que se resista a los detalles, por más que las feministas quieran imperar con su bandera de feministas y quitarnos el derecho a las mujeres del piropo, de los detalles y de las rosas”, afirmó la actriz.

Lea también: “Estoy bien”: Laura Barjum rompió el silenció y habló sobre su ruptura con Diego Saenz

El tema no se quedó allí, pues en redes sociales la atacaron con comentarios, sin importar que llegaba el día de su cumpleaños:

“Escuchar a Amparo Grisales decir que el feminismo nos quita el “derecho” al piropo junto a otras definiciones erróneas del feminismo, es lo más estúpido que he escuchado hoy. No está mal que no esté de acuerdo, pero al menos hay que saber del tema pa’ poder criticarlo”, afirmó una usuaria, a lo que Grisales contestó con una risa.