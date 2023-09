¿Sueño por cumplir? Amparo Grisales reveló el motivo por el que no tuvo hijos a pesar de estar ‘flechada’ varias veces

Amparo Grisales es considerada ‘La Diva’ de la televisión colombiana, pues a sus 67 años ha cosechado una amplia carrera como actriz, modelo y jurado en el reality show ‘Yo me llamo’. Además, de convertirse en una de las figuras más destacadas del entretenimiento ha podido llevar a cabo otras de sus pasiones como lo son su propia fundación de animales a quienes apoya y defiende, sin dejar de lado, a quienes tiene en casa y considera como sus hijos. Sin embargo, varios televidentes no pasan por alto el posible motivo por el que la manizaleña no se convirtió en madre.

Y es que durante la nueva temporada del programa de canto ‘La Diva’ ha generado todo tipo de opiniones, en algunos casos por su sensibilidad, la cual está a flor de piel, pero también, según los televidentes, el poco tacto que tiene con algunos de los participantes. Y es que hablando de amor, este nunca estuvo ausente en su vida, pues estuvo casada e incluso durante una entrevista reiteró que había encontrado el amor en Jorge Rivero y en medio de otras relaciones.

Además, se dio a conocer en una pasada entrevista realizada por ‘El Tiempo’ a la manizaleña que sí deseaba convertirse en madre, pero en 1990. Sin embargo, este deseo se habría esfumado frente a otras prioridades que se dieron para su carrera en aquel momento y un fuerte motivo detrás.

Pues, Amparo reiteró que el tema de la maternidad llegó a sus pensamientos principalmente por la posible presión social que tenía, ya que los estereotipos frente a la mujer han estado ligados a tener una vida enfocada en el embarazo y posterior crianza de sus hijos. Y es que ‘La Diva’ ha dejado claro que ella es su mayor prioridad, pues más allá de verse como deseaba, lleva una dieta sana, equilibrada y realiza ejercicio constantemente.

A pesar de que la idea seguía en la cabeza de Amparo, luego de pensarlo durante un tiempo y poner sus prioridades sobre la mesa, llegó a la conclusión que realmente no deseaba convertirse en madre, por el contrario, seguir llevando a cabo cada uno de sus proyectos y realizando aquellas actividades que llenan su corazón.

Por el momento, ‘La Diva’ seguirá cautivando a los televidentes con su presencia en ‘Yo me llamo’ y recientemente se mostró emocionada por la serie de felicitaciones por su cumpleaños en donde sus fans le mostraron todo su cariño y amor.