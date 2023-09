¿Con Carmen no fue amor verdadero? Sebastián Caicedo se cansó de las críticas por su pareja y salió a defenderse

Sebastian Caicedo es un actor y empresario quien se destacó en diversas telenovelas nacionales e internacionales como lo son ‘Niños ricos, pobres padres’, ‘Los Reyes’ y ‘Sin senos si hay paraíso’, precisamente en esta última producción también estuvo su expareja Carmen Villalobos con quien se casó y estuvo durante varios años. Sin embargo, todo una polémica se generó por su separación y nueva relación con Juliana Diez, tanto así que el caleño salió en defensa de su novia.

Pero, sus respectivas redes sociales tampoco han pasado desapercibidas y por supuesto, las críticas han sido unos de los temas que la pareja más ha dado de que hablar. En su más reciente aparición Sebastián compartió algunas fotos en compañía de Juli, pues sacaron a la venta algunos buzos como nueva colección en donde el lema principal es Dios.

En medio de la promoción de los mismos, el actor reiteró: “Un amor inesperado como anhelado, junto a una amistad llena de complicidad y ganas de comernos el mundo”. Asimismo, Caicedo aprovechó para agradecerle a su novia por mostrarle según él, el verdadero camino de amor y amistad.

Horas más tarde, su publicación se llenó de reacciones en las que se lee: “¿O sea que con Carmen, no era un amor verdadero? No tiene sentido tu posteo Sebastián”. Ante el hecho, indicó que más allá de referirse o no a su pareja quien resulta ser el “tercero” en su relación es Dios y hasta el más importante.

Aunque el famoso actor opta por no referirse a las constantes críticas que recibe en esta ocasión no fueron una sino tres las veces en las que decidió responder de manera contundente. En una segunda oportunidad, destacaron que Carmen Villalobos era mucho mejor que su actual novia, así como también indicaron que su noviazgo no “pegaba”. Sin embargo, y como es costumbre Dios no fue ajeno a sus declaraciones: “Es mucho mejor Dios”, “Mientras peguemos con Dios todo está bien”.

Lo cierto es que a pesar de las críticas que recibió varios de sus seguidores tampoco dudaron en apoyarlo y dejar claro el cariño que siente por él, destacando que todos merecen volver a rehacer su vida independientemente de la persona con quien se encuentren.

¿Quién es la novia de Sebastián Caicedo?

La novia de Sebastián Caicedo es Juliana Diez una empresaria paisa quien cuenta con su propia empresa de ropa femenina contando con diversos puntos especialmente en esta ciudad y la cual ha logrado ser todo un éxito. Además, tiene un hijo menor de 10 años quien se llevaría bastante bien en con el actor debido, según ella, al espíritu de niño que tiene Caicedo.