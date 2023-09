“Me enamoré…”: Periodista de Noticias Caracol terminó ‘flechada’ durante su lujoso viaje por Europa

Los periodistas de Noticias Caracol son las principales figuras tanto dentro como fuera del medio de comunicación, pues más allá de contar historias se encargan de estar en el momento exacto de los hechos, con el fin de no perderse de un solo detalle. Tanto así, que han logrado ganarse el cariño de los televidentes, quienes no pasan desapercibido algunas de las ausencias que se presentan como la de una de sus periodistas más queridos quien terminó enamorada durante su viaje a Europa.

Y es que desde hace varias semanas no ha pasado desapercibida la ausencia de Alejandra Giraldo del noticiero, pues días posteriores su colega y gran amigo Andrés Montoya confesó que estaría de vacaciones con su esposo aprovechando de principio a fin de uno sus viajes anhelados.

Precisamente su cuenta de Instagram se ha convertido en el espacio predilecto para compartir cada nuevo detalle que surge en medio de su viaje. Por supuesto, la buena comida y los lugares emblemáticos han sido uno de los sueños cumplidos para la pareja, pues a pesar de que ya conocían Europa volver siempre los termina, según ellos llenando de alegría.

A pesar de que han pasado mucho más tiempo juntos, esto no ha sido impedimento para que no extraña a quienes considera como sus hijos, sus dos mascotas Vita y ‘Napito’, sobre todo por parte de Alejandra, pues mostró que en cada esquina no duda en consentir a un perro.

La periodista reiteró: “Consentir perros es una necesidad”, sus palabras estuvieron acompañadas de un corto video junto a Thor con el que se mostró bastante cariñosa junto a él y por supuesto, el canino tampoco fue indiferente ante estas muestras.

Sin embargo, el perro terminó causando risas en Giraldo, pues terminó dando lengüetazos a su celular mientras que observaba y olía a la presentadora: “Estoy enamorada de este cachorro precioso Thor…”, reiteró la paisa a través de su cuenta de Instagram.

¿Cuál es la enfermedad que padece Alejandra Giraldo?

Alejandra Giraldo confesó que luego de presentar fuertes síntomas los cuales llegaron a impedir la realización de diversas actividades cotidianas y una serie de estudios médicos le diagnosticaron hipotiroidismo, enfermedad por la que debe estar medicada con el fin de aminorar cada uno de su los síntomas que presenta.

Sin embargo, el hipotiroidismo no fue la única, pues fue diagnóstica con síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que no reconoce las glándulas que produce mucosa y las ataca, siendo una resequedad generalizada. Su diagnóstico se dio luego de varios meses buscando la raíz de otros de los síntomas entre los que destacó fuertes alergias en su piel, caída del pelo y dolor de articulaciones.