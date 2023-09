“No puedo evitarlo”: Sebastián Caicedo reveló el pacto que tiene con su pareja Juliana Diez y causó sorpresa

Sebastián Caicedo es un actor caleño quien se dio a conocer en diversas producciones nacionales como lo son ‘Los reyes’, ‘La quiero a morir’ y ‘Sin senos no hay paraíso’, misma producción en la que estuvo su expareja Carmen Villalobos con quien después de más de 12 años decidieron ponerle fin a su relación. Aunque los motivos nunca fueron revelados sus fieles seguidores no dudaron en sacar sus propias conclusiones. Tiempo después ambos confirmaron su nuevo noviazgo el caleño con Juliana Diez con quien lleva varios meses y recientemente dejó ver el pacto que realizaron juntos.

La novia del actor además, de estar ligada fuertemente a la religión cristiana también ha buscado a darse a conocer con su propia marca de ropa para mujeres la cual ha logrado ser todo un éxito, en especial a través de las redes sociales. Sin dejar de lado, que en repetidas ocasiones ambos han reiterado que en su amor, el primero siempre es Dios, lograron ser un excelente equipo, tanto así que Caicedo hace pocos meses se estrenó como empresaria lanzando su marca de Shampoo.

Aunque la pareja no suele revelar demasiados detalles de su relación, en esta ocasión Juliana dejó ver el pacto que ambos terminaron negociando hace varios días. En primer momento, la empresaria se dejó en compañía de su equipo de trabajo, indagando sobre si estaban a dieta a lo cual varios afirmaron que sí estaban en este proceso. Seguidamente, reiteró que ella también había hecho un pacto, pero estaba a la espera de otro de los implicados quien resultaba ser su pareja, Sebastián con cara de sorpresa y de risas apareció.

Asimismo, la empresaria interrogó a su novio indicando que su boca le olía a algo, en donde el actor terminó dándole varias vueltas al asunto e incluso que ella era quien debía adivinar que era lo que estaba comiendo y que resultaba ser algo que le encantaba a él: “No puedo evitarlo, por eso me metí en un cuarto con la llave cerrada”. Como era de esperarse las risas por parte de la pareja no faltaron hasta que Sebastián dejó claro que se trataba de un chocolate, en donde Juliana le recordó que habían hecho un pacto, pero al parecer, el caleño no se acordaba de este, motivo por el cual reiteró que si se estaba cuidando, pero para que nadie lo viera.

Sebastián Caicedo reveló los kilos que subió luego de su separación

En medio de una entrevista para ‘La Red’ Caracol, el actor reiteró que como todos los seres humanos tienen momentos difíciles en su vida en donde todo, por un momento llegó a tornarse muy oscuro: “Todos pasamos por desiertos… nos puede llevar a tocar la depresión, la ansiedad, engordarse”, aseveró el actor al programa de entretenimiento.

Asimismo, Caicedo confesó que durante este proceso decidió irse a vivir a Medellín, con el fin al parecer, de estar al frente de su finca. Sin embargo, terminó descuidándose un poco físicamente, tanto así que se subió alrededor de 14 kilos, pues normalmente está en 78 kilos debido a su estatura: “Pierdes como esa autoestima, pierdes un poquito de que ya para qué volver a verte bien”.