¿Esperando un bebé? ‘Epa Colombia’ contó por qué no se ha casado con su novia

‘Epa Colombia’ decidió romper el silencio respecto a una pregunta que, según cuenta, es muy frecuente en sus redes sociales, aprovechando para contar por qué aún no se ha casado con su novia, Karol Samantha. También habló sobre algunos detalles íntimos de su proceso para finalmente quedar embarazada.

Si bien a principios del 2023 la empresaria contó que se dedicaría de lleno a salir adelante con sus negocios, enfocando sus esfuerzos, sus ingresos y hasta sus publicaciones para esta meta, ha dejado ver que también tiene espacio para otras facetas de importancia en su vida, como su relación con su pareja.

A través de diversas historias, la joven ha protagonizado varias escenas románticas junto a Karol, desde cenas preparadas por ella misma, pasando por viajes y experiencias divertidas, hasta aspectos más rutinarios, apoyándose en cada proceso.

Y a propósito de esto, uno de sus seguidores aprovechó una sesión de preguntas y respuestas que inició Epa Colombia en sus historias de Instagram para invitarla a su boda. Esto llevó a la influencer a hablar un poco más de su situación respecto a este tema, contando por qué aún no se ha casado.

“Yo todavía no me he casado porque yo todavía soy re inmadura, soy ‘inseria’, soy insoportable”, admitió entre risas la empresaria.

Cabe destacar que tomó en cuenta la propuesta de su fan, asegurando que sí asistiría a su boda, contando también que no sería la primera vez que asiste a un matrimonio, haciendo referencia a la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

Epa Colombia mostró el “avance” de su embarazo

A pesar de que admitió no sentirse preparada para casarse, al parecer sí tiene toda la seguridad para convertirse en mamá, algo que ha manifestado en más de una oportunidad en sus redes sociales. De hecho, ha dejado claro que va muy en serio con esta faceta al someterse a una serie de tratamientos para poder quedar embarazada.

Y es por eso que, durante la misma ronda de pregunta de preguntas y respuestas, algunos seguidores de Epa Colombia aprovecharon para interrogarla sobre este aspecto.

Uno de sus fans invitó a la colombiana a tomarse una foto con su barriga de embarazada, detalle al que ella accedió. Sin embargo, se puede ver que de momento no se nota nada diferente en su vientre.

Por otro lado, un seguidor le preguntó si ya estaba lactando, razón por la que la empresaria decidió revelar más información de la cuenta al subirse la blusa para tocarse los senos, indicando entre risas que de momento eso no ha sucedido.

Cabe destacar que, si bien la joven ha estado en tratamiento durante más de dos meses, aún no ha compartido cuáles han sido los resultados que han arrojado.