Con multa incluida: ‘Epa Colombia’ casi se cae de un balcón por jugar con una cometa

‘Epa Colombia’ puso su vida en peligro al intentar volar una cometa en el balcón de su penthouse, recurriendo a medidas poco seguras para que esta pudiera elevarse, al punto de casi termina cayéndose. Además de eso, la joven también podría llevarse una multa por incumplir algunas normas de convivencia.

A principios de 2023, la empresaria le contó a sus seguidores que este año estaría muy juiciosa en lo que respecta sus negocios, dejando a un lado el contenido poco relevante a esta área. Y si bien ha estado más enfocada con sus ventas, no deja de compartir detalles de su día a día y algunas ocurrencias.

Y es que, si bien comparte parte de su nueva mercancía, sus negocios y algunas ofertas, la colombiana también utiliza sus redes sociales para publicar otros detalles enfocados en su vida privada como sus avances para quedar embarazada y su relación con su novia, Karol Samantha.

Pero las ocurrencias también formar parte de su contenido, algo que deja claro con frecuencia como hace pocas horas en donde mostró que para cerrar el mes de agosto quiso volar una cometa en el balcón de su penthouse.

“Quise volar una cometa precisamente aquí, en mi penthouse, amiga. Vamos a ver cómo nos va”, contó la joven en una historia en donde se podía ver que salió a su balcón para elevarla y divertirse un poco.

Sin embargo, como tuvo dificultades para que esta alzara el vuelo, Epa Colombia recurrió a métodos bastante peligrosos, ya que para buscar algo más de altura se montó sobre el borde de la baranda de su balcón. Y tal y como se puede ver en los diversos clips, el viento que hacía era bastante fuerte, lo que pudo terminar en un accidente si perdía el equilibrio.

Epa Colombia se llevará una multa por jugar con la cometa

Si bien la joven puso su vida en riesgo al volar la cometa bajo condiciones peligrosas, tal parece que las malas experiencias no terminan allí, ya que a través de otra historia anunció que sus vecinos le prohibieron realizar esta actividad.

Sin embargo, Epa Colombia hizo caso omiso a las indicaciones del personal de administración del edificio subiendo de todos modos, a pesar de que le habían advertido con anterioridad que si llevaba a cabo esto se llevaría una multa.

“No me querían dejar elevar la cometa. Los de administración [me dijeron] que eso no se puede, que eso es una multa. Y yo: ‘ninguna multa’”, dijo la empresaria segundos antes de que su cometa saliera volando de sus manos.