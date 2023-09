Le quitaron la ropa: ‘Epa Colombia’ contó que la robaron a plena luz del día

‘Epa Colombia’ mostró a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de robo a plena luz del día en las calles de Colombia, dejando ver el justo momento en el que varias personas se llevan su mercancía sin pagarla, aprovechando la confusión para escapar con ella y dejando atrás un gran caos.

La empresaria quiso concentrarse en su faceta profesional desde que comenzó el año, con la idea de dejar a un lado sus ocurrencias subidas de tono para darle más espacio a la difusión de sus negocios y sus productos para el cabello.

Puede leer: ¿Con diamantes en los dientes? Epa Colombia mostró el nuevo ‘lujito’ que se puso en su boca

Y si bien de vez en cuando comparte algunos clips sobre su día a día, gran parte de sus historias y sus publicaciones están enfocadas en lo que respecta a sus negocios o para generar ingresos.

Sin embargo, en una reciente publicación dejó ver que quiso combinar ambos aspectos, tomando la iniciativa de vender varias prendas de ropa a mitad de la calle, con el fin de ayudar a algunas personas a obtener piezas de calidad a precios bajos.

“Me traje mi catre aquí al 20 de julio a vender mis jeans a dos ‘luquitas’ (...) Me traje mucha ropa, amiga. Y eso que me queda mucha ropa en la casa para regalarte a ti también. Puse mi local bien bacano en la calle y empecé a colocar mis jeans. Todo el mundo se vino”, contó Epa Colombia en un video.

En el clip se puede ver cómo usa un largo perchero para colocar varios pantalones frente a una gran multitud de personas que buscaban comprarle la mercancía a la joven.

Lea también: “Sígueme para más recetas”: ‘Epa Colombia’ ahora quiere ser influencer culinaria

Epa Colombia terminó siendo víctima de robo

Si bien la colombiana quería tener un gesto noble al darle pantalones a las personas a precios accesibles, al final las cosas se salieron de control, ya que cuando oficialmente puso todo a la venta, la multitud de personas se abalanzó sobre el perchero llevándose la mercancía rápidamente, contando que muchas personas no pagaron por ella y solo corrieron.

“No me pagaron. Yo: ‘la plata, la plata, la plata”, comentó Epa Colombia en el clip mientras se podían ver imágenes del descontrol.

También dejó ver que no solo se llevaron los pantalones sin pagar, sino que entre el mismo caos su perchero y los ganchos donde colocó su ropa también se vieron perjudicados: “todos los ganchos me los botaron, me tocó recoger mi catre”.

Finalmente, dejó ver que el poco dinero que consiguió se lo entregó a una vendedora ambulante en un parque, dándole su bendición y una gran sonrisa.