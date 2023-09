¿Hubo pleito? ‘Epa Colombia’ se “encontró” con Yina Calderón en Brasil

‘Epa Colombia’ le contó a sus seguidores que durante su paso por Brasil terminó “encontrándose con una de sus rivales en las redes sociales: Yina Calderón. Y no solo eso, sino que también mostró qué pasó entre ellas durante su “encuentro, además de otros detalles de su viaje al país suramericano.

La relación entre ambas figuras de las redes sociales ha sido bastante complicada desde hace muchos años, llegando a protagonizar todo tipo de conflictos digitales en donde las palabras soeces, las indirectas y hasta amenazas han salido a relucir, dejando ver facetas bastante conflictivas de las jóvenes.

Y si bien parecían haberse limado las asperezas entre ambas luego de que la DJ confesara que Epa Colombia le pidió ser la madrina de su futuro hijo, tal parece que las cosas no son tan positivas, ya que al parecer hubo una especie de “encuentro” entre ambas, dejando ver que la tensión aún está presente.

A través de varias historias, la empresaria, cuyo nombre real es Daneidy Barrera, mostró algunos detalles de su paso por Brasil, visitando varios lugares emblemáticos y paseando por las playas de Rio de Janeiro y Sao Paulo.

Pero también aprovechó para aprender más de la fauna local al visitar un zoológico de la ciudad. Y fue en ese lugar donde se “encontró” con Yina Calderón, haciendo referencia a que estuvo compartiendo con una serpiente de gran tamaño.

“Habían koalas, osos polares, murciélagos. Uy, amiga, había de todo. Lo único que no me gustó fue que me encontré con Yina, le dije: ‘Yina, tú no la das, querida”, relató la colombiana mientras mostraba cómo interactuaba con el reptil.

¿Cómo le fue a Epa Colombia en su paso por Brasil?

A través de otras historias, la empresaria contó más detalles de su paso por Brasil, más allá de su visita al zoológico y su “encuentro” con Yina Calderón, dejando ver que paseó por la playa, interactuó con los ciudadanos, visitó El Cristo Redentor y caminó por las calles brasileñas.

Sin embargo, al llegar a casa contó que, si bien disfrutó mucho su travesía, pasó hambre debido a que la gastronomía local no fue de su agrado: “casi no comí, no me gustaba la comida. Aguanté hambre, no te alcanzas a imaginar, no la di”.

Pero pese a este inconveniente, Epa Colombia contó lo bien que se sintió de conocer un nuevo país y de poder sacarle provecho a su viaje, ya que se trajo algunos productos para sus negocios, indicando que, si bien fue un proceso problemático, valió la pena el trabajo.