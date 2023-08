¿Con diamantes en los dientes? Epa Colombia mostró el nuevo ‘lujito’ que se puso en su boca

Daneidy Barrera mejor conocida como Epa Colombia es una de las creadoras de contenido y empresarias más reconocidas en el país teniendo en cuenta la amplia visibilidad que ha logrado adquirir a través de sus redes sociales y por ende, el éxito que ha tenido gracias a la venta de sus productos capilares. Sin embargo, el video que logró llevarla a la fama fue el de su apoyo a la Selección Colombia con el que terminó generando varias risas y también fue replicado en varias ocasiones, ahora la influencer vuelve a llamar la atención por sus lujos y extravagancias.

Precisamente sus redes sociales fueron las protagonistas de esta situación, pues en principio se dejó ver en compañía de su odontóloga de cabecera en donde varios pensaron que simplemente se trataría de una visita de rutina, teniendo en cuenta el diseño de sonrisa con el que cuenta la influenciadora. En medio de los diversos clips dejó ver que su intención era completamente diferente.

Sin duda la emoción logró apoderarse de ‘Epa’ dejando ver que era un procedimiento que venía esperando desde hace algún tiempo y por fin logró llevar a cabo. Segundos más tarde, la creadora de contenido mostró que se trataba de las que serían unas pequeñas gemas en cada uno de sus dientes, dejando ver que contaban con alrededor de 8 en sus dientes y es que el trabajo para poner cada una de estas no habría resultado ser para nada sencillo.

Sin dejar de lado, que cada una de estas contaría con un alto valor debido a la delicadeza con la que se debe realizar este procedimiento. Además, tampoco pasó desapercibido la alta cantidad de dinero que lograría factura ‘Epa Colombia’, pues no solo este nuevo accesorio en sus dientes ha causado sorpresa sino también las diversas excentricidades con las que cuenta su lujoso Penthouse ubicando en el barrio Salitre de Bogotá.

Lo cierto es que la influencer ha logrado transformar no solo su vida sino también la de sus seres queridos y de quienes se han visto beneficiados con algunos de sus ‘regalos’, pues según ella, acostumbra a final de mes ayudar a quienes más lo necesitan.

Epa Colombia estaría embarazada por fecundación in vitro

Si bien, desde hace varios meses ha relatado que su sueño al igual que el de su pareja es tener un hijo motivo por el cual han estado llevando a cabo procesos de inseminación con el fin de poder elegir el sexo y cómo quieren que luzca su primera hija juntas.

Sin embargo, desató dudas entre sus fans quienes no pasaron por alto, algunas situaciones. Pues, en medio de su auto presentó fuertes náuseas, tanto así que su pareja tuvo que pasarle una bolsa en donde expulsó todo lo que había comido. Ante el hecho ‘Epa Colombia’ indicó que se sentía muy mal, que no estaba bien. Ante el hecho, Karol indicó: “Creo que no fue la comida, ni la gripa porque a ti ya te había pasado”.