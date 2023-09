Hasta Venecia, la media hermana de Claudia Gurisatti viajó con Margarita Rosa de Francisco para vivir uno de los mejores momentos de su vida

María Teresa Barreto es una actriz, medio hermana de la presentadora Claudia Gurisatti, reconocida no por el parentesco que tiene con la periodista, sino por su calidad actoral en producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Café con aroma de mujer’, ‘El olvido que seremos’, ‘Laura, la santa colombiana’, entre otras, compartió un emotivo momento junto a Margarita Rosa de Francisco fuera de cámaras.

La actriz de ‘La niña’, es hija de la misma madre de Gurisatti, pero prefiere mantener en secreto su parentesco con ella, no por una mala relación, sino porque quiere que la reconozcan por su talento y no la juzguen y le digan que “por eso tiene oportunidades”.

Ahora, la joven actriz compartió con sus seguidores un emotivo reencuentro con Margarita Rosa de Francisco con quien compartió escenas en la película ‘El paraíso’, la cual recibió varias nominaciones en el Festival Internacional de Cine de Venecia, motivo por el cual se embarcó en un viaje lleno de emociones.

“Cuando me confirmaron que viajaba al 80 Festival Internacional de Cine de Venecia (una semana antes), con varias angustias banales, corrí a hacer maleta. Empaqué un ajuar con las “pintas” más potentes... Como suele sucederme cuando algo me emociona hasta el tuétano, me monté en una locura de viaje por tres días: Bogotá/Ámsterdam/Venecia: LLORANDO!!!!!”, comentó junto a un compilado de videos e imágenes subido a su cuenta de Instagram.

María Barreto ha demostrado que su relación con la intérprete de ‘Café con aroma de mujer’ y la expresentadora de ‘El Desafío’, va más allá de un trato entre profesionales, sino que la experiencia que vivieron juntas las llevó a compartir bastante tiempo fuera de cámaras, lo que fortaleció el vínculo entre ellas donde se conocieron y entablaron una amistad que disfrutan ahora en un viaje a Venecia.

“Qué extraordinario vivir este momento contigo Margarita Rosa de Francisco desde que fuimos seleccionadas para ésta película, convivir en Italia y conocernos dentro pero sobretodo fuera del set, para luego llegar a este momento tan MÁGICO!”, le escribió Barreto a la icónica actriz.

