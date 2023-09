“No había mucho presupuesto”, Melissa Martínez confesó cómo le tocaba arreglárselas en la Universidad

Melissa Martínez es una periodista y presentadora deportiva, quien se dio a conocer en Noticias RCN como la ‘Patrullera Nacional’, antes de iniciarse en el mundo deportivo, para hacer parte actualmente del programa ESPNFShow gracias a su profesionalismo y credibilidad en el medio.

La barranquillera que estuvo casada con el futbolista Matías Mier, ha disfrutado de su soltería con valentía y fortaleza, tanto que se mudó de apartamento y continúa con su rol como empresaria para no dejarse caer frente a las adversidades, por lo que sin problema le confesó a sus seguidores cómo hacía para lucir bien en su época universitaria.

Melissa Martínez sin pena alguna dejó saber que antes de ser reconocida en televisión y en redes sociales, no contaba con los recursos económicos suficientes, pero eso nunca fue un impedimento para esforzarse y lograr sus cometidos. Ahora que cuenta con buenos ingresos y tiene la posibilidad de pagar el arreglo de su cabellera a profesionales, reveló la técnica que usa antes para que su cabello se viera bien tratado.

Con las famosas ondas de sirena, la presentadora reveló que había recordado la época de su juventud donde se peinaba con crema para peinar para darle forma a las ondas, técnica que volvió a poner en práctica para verse bien sin necesidad de usar rizadores y planchas.

“Les quiero confesar algo, cuando yo estaba en la Universidad, me levantaba, me echaba un cojinsito (crema para peinar) y me hacía así el peli (mientras hacía señas con sus manos de la técnica de ondular el cabello desde la punta a la raíz) para irme a la Universidad. Para la peluquería no había mucho presupuesto, entonces ahora volví a mis ondas, se llaman ondas de sirena, pero para mí son ondas de Meli universitaria”, mencionó la periodista a sus seguidores.

