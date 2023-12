Ella es la actriz María Barreto, la media hermana de Claudia Gurisatti

Expandir Reproducción automática 1 de 13

«El mundo es un pañuelo» y finalmente todos los secretos de los famosos se terminan sabiendo. Ese fue el caso de la actriz María Barreto a quien vemos actualmente en la novela La Niña, interpretando a Yolima.

Ella le confesó al programa La Red que es la media hermana de la periodista Claudia Gurisatti, aunque prefiere mantener oculta esa relación.

Las dos son hijas de la misma madre, y la actriz afirma que si prefiere mantener en secreto su parentezco, no porque se la lleve mal con Gurisatti, sino porque quiere que la reconozcan por su talento y no por ser familiar de la periodista.

«Hay gente que dice: ‘Claro, es la hermana de Claudia Gurisatti, por eso tiene oportunidades'».

María también le contó al programa de chismes que hace un tiempo tuvieron un inconveniente debido a su decisión de ocultar la relación.

“Se enojó conmigo porque nos cruzamos en el pasillo de un canal y yo seguí derecho y ni la saludé. Ella me dijo que eso no podía volver a pasar”.

Afirma que se siente feliz por su participación en La Niña y de lo que ha conseguido hasta el momento en su profesión. «Yo me siento muy orgullosa de cómo he hecho mi carrera, que ha sido sin la ayuda de ella, y ella lo dice, pues también siente que no es ético empujar a la gente que está cerca de uno”.

