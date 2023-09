“Le pido a Dios más y más fuerza”: Daniela Álvarez reveló cómo avanza su proceso de salud con sentido mensaje

Daniela Álvarez es una exreina de belleza y presentadora quien se dio a conocer en la esfera del espectáculo luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza y posteriormente, su paso por Miss Universo en donde no pasó desapercibida. Sin embargo, tuvo que afrontar un proceso de salud en donde la isquemia produjo la amputación de una de sus piernas, proceso en donde estuvo acompañada de su pareja Daniel Arenas y de su familia, siendo este el principal motivo de lucha para ella, tanto así que reveló cómo avanza su proceso de salud con sentido mensaje.

La barranquillera quien suele ser muy activa en sus redes sociales compartiendo los diversos proyectos de los que estará haciendo parte y por ende, mostrándose motivada con el fin de seguir recuperando la vitalidad de su pierna. Además, no desaprovecha el tiempo para compartir con sus seres queridos, quienes han sido pieza fundamental en su recuperación.

Recientemente, la exreina de belleza reveló cómo avanza su salud, pues un sinfín de mensajes han llenado sus redes sociales, con el fin de conocer de primera mano sus próximos proyectos. Daniela a través de sus redes sociales compartió un sentido mensaje dejando ver que no todo resulta ser como parece, la presentadora en principio reiteró: “Hoy es uno de esos días en los que pido a Dios que me dé y me dé más fuerza”.

Seguidamente, la barranquillera aseguró que otra de las cosas que le ha pedido a Dios ha sido mucha más paciencia, esto con el fin de poder superar cada obstáculo que se presente, teniendo en cuenta los meses de tensión e incertidumbre que vivió en compañía de su familia: “En momentos como estos me esfuerzo con todo mi corazón y mientras solo deseo que todos estén dando gracias por las piernas que tienen”, reiteró Álvarez.

Por supuesto, no dudó en agradecer a quienes la han apoyado durante todo este proceso en el cual cada vez sigue avanzando con más fuerza, en donde la motivación ha sido una pieza clave para su recuperación. Las sentidas declaraciones de la presentadora estuvieron acompañados de un corto clip en el que muestra las diversas terapias a las que se somete con el fin de adquirir una mayor fuerza tanto en su muñón como en su otra pierna, pues esto ha resultado ser todo un reto para ella.

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez?

La barranquillera dio a conocer que luego de varias cirugías le diagnosticaron una masa extraña en su abdomen la cual la alertó con un fuerte dolor en esta parte de su cuerpo. Esta difícil etapa trajo consigo la amputación de su pierna izquierda.