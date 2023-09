“Por política me han insultado mucho”: Margarita Rosa reveló la transformación que vive luego de su premio

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, escritora y cantante quien desde muy corta edad llegó a la pantalla grande siendo protagonista de telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, entre otras. Si bien, logró construir una amplia carrera en Colombia, la caleña decidió darse a conocer internacionalmente figurando en diversas producciones internacionales y gracias a su talento logró ser galardona como la mejor actriz en el festival de Venecia, recibiendo apoyo, pero también críticas debido a sus posiciones políticas.

La caleña fue invitada al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde reveló varios detalles con respecto a este premio y como han sido los días posteriores a su recibimiento. Sin dejar de lado, que más allá de ser galardonada en este festival varios televidentes esperan que regrese a la pantalla grande debido a su talento indiscutible en la pantalla grande.

En medio de la entrevista realizada por el programa de entretenimiento la actriz indicó: “No puede decir que fue una diversión no, fue realmente dramático”, dejando ver que no fue para nada sencilla la situación que vivió en medio del rodaje de esta producción, pues como en toda grabación se presentan diversas situaciones con las cuales se debe seguir adelante de la mejor manera posible. Con el fin de que este proyecto salga lo mejor posible y pueda ser un éxito en la pantalla. Asimismo, confesó que un momento llegó a pensar que no podría llegar a subirse al escenario y recibir el premio. Sin embargo, su felicidad y emoción fue más que evidente: “Yo no puedo, yo me bajo”, resaltó la actriz.

Asimismo, Margarita se refirió a sus próximos proyectos tantos nacionales como internacionalmente: “No tengo sueños por cumplir, Colombia ha sido increíblemente conmigo, que son todas las personas que me han enviado estos mensajes “. Asimismo, Margarita reiteró que no hay nada más que ella pueda querer, pues en este momento no está buscando ser parte de nuevas producciones, pero eso sí, si llega tampoco habrá problema alguno en seguir haciendo lo que ama. Pero, sus proyectos más próximos están enfocados en terminar su carrera y por ende, la tesis que tiene pendiente en filosofía.

Sin embargo, no dejó de lado la serie de críticas que recibe por sus constantes declaraciones en apoyo del presidente Gustavo Petro, pues con su premio las condiciones han resultado ser otras, tanto así que sus mayores críticos no dudaron en enviarle varias muestras de cariño: “Pues con cuestiones políticas me han insultado bastante, pero en esta oportunidad muchas han dejado eso de lado”.