“Se busca, viva o muerta”: Erika Zapata sorprendió a sus fans con inesperado regalo de amor y amistad

Erika Zapata es una de las periodistas más famosas de Noticias Caracol, pues ha logrado destacarse en cada uno de sus reportajes, siendo ‘El Ojo de la Noche’ en Medellín. Además, hace parte del equipo de ‘La Finca de Hoy’ desde hace varios años. Sin embargo, las críticas en sus redes sociales no se han hecho esperar por su estilo único a la hora de presentar, pero eso sí, ha sabido ganarse el cariño de sus colegas, quienes no dudan en llenarla de detalles y en esta ocasión la dejaron sorprendida con el regalo de amor y amistad.

Sin duda, la paisa ha logrado crear un precedente en Caracol televisión, pues con su carisma y espontaneidad ha sabido ganarse el cariño de los televidentes de principio a fin. Además, su aparición en redes sociales tampoco pasa desapercibida, pues en cada una de sus publicaciones genera diversas opiniones entre sus fans. Teniendo en cuenta el mes del amor y la amistad, Erika junto a sus colegas también reporteros de Caracol en Medellín decidieron jugar amigo secreto, siendo esta la oportunidad perfecta para sorprender a sus amigos con la famosa ‘endulzada’ y también el regalo final.

Por supuesto, la creatividad tenía que ser la gran protagonista durante este mes del amor, tanto así, que Zapata no dudó en mostrar la sorpresa que encontró al llegar a la oficina. Durante el corto clip, la presentadora dejó ver que el empaque no era cualquier, pues además de tener una imagen suya se leía: “Se busca viva o muerta. Recompensa”. Además, su amigo secreto no dudó en destacar algunas de las cualidades con las que cuenta la famosa periodista: “Genio y figura hasta la sepultura”, se lee en medio de uno de los anuncios.

Por otro parte, de la bolsa de regalo, se encuentra un aviso de peligro en el que resalta algunos de los dichos nombrados por Erika entre los que resaltan: “Algo es algo, peor es nada, no vaya a estirar trompa por culpa del hambre”. En medio de varias risas, Erika aseguró que su amigo secreto resultó ser bastante creativo y por ende, quedó encantada con el detalle.

¿Quién es el novio de Erika Zapata?

Si bien, en repetidas ocasiones ha dejado claro que no ha tenido novio, hace pocas semanas sorprendió a sus fans. La periodista días más tarde dejó ver que su situación es otra, destacando: “Estoy enamorada. Los días son más bonitos, así”, reiteró Zapata. Sin embargo, horas más tarde tomó la decisión de borrar el mencionado tweet.

A pesar de esta situación, sus seguidores no dudaron en quedar sorprendidos con sus declaraciones, pues esperan que en los próximos meses la periodista se refiera al tema y muestra quién sería su nuevo amor, ya que este no estaría relacionado con su labor dentro del canal Caracol.