Muerta de amor: Daniela Álvarez mostró quien le pide permiso para darle besos en su muñón

Daniela Álvarez es una barranquillera quien participó en el Concurso Nacional de Belleza en el año 2011 y por ende, representando al país en Miss Universo. Años más tarde tuvo que afrontar una isquemia debido a complicaciones en una cirugía, lo que produjo la amputación de una de sus piernas. Sin embargo, Daniela se ha convertido en ejemplo y también ha estado rodeada de sus seres queridos como sus familiares, quien sería su pareja, Daniel Arenas sin dejar de lado quién la llena de besos en su muñón.

La famosa presentadora quien hizo parte de ‘Desafío The Box’ ha compartido varios detalles no solo de su recuperación, sino también de su vida a través de sus respectivas redes sociales, dejando ver que a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser la situación siempre busca ponerle la mejor actitud.

En medio de sus constantes publicaciones mostró lo feliz que estaba al poder compartir con su grupo de amigas, quienes han tenido un papel fundamental desde los últimos años y por supuesto, aprovechan cada oportunidad para poder compartir juntas y realizar diversas actividades.

En esta ocasión no solo estuvieron sus amigas sino también, algunos de sus hijos, quienes se han convertido en los ‘sobrinos’ de la barranquillera y por ende, no han dudado en mostrarle su cariño. Tal y como lo dejó ver Álvarez, quien compartió un corto video junto a Salvador quien tendría alrededor de 3 o 4 años quien no dudó en indagar sobre la prótesis con la que cuenta Daniela, tanto así que no dejaba de ver e incluso de tocarla.

Asimismo, la barranquillera tampoco pasó por alto algunos cariños hacia él. Pero, la mayor sorpresa y ternura se dio momentos más tarde, cuando le pidió a Daniela darle besos en su muñón, es decir, sin prótesis alguna. Ante el hecho, la empresaria no se negó y en medio de risas terminó aceptando sin problema alguno compartiendo el dulce momento con todos sus seguidores: “Salva quería darme besos en mi muñón”, reiteró la famosa presentadora.

Daniela Álvarez mostró su deseo de ser madre

La exreina de belleza decidió ejecutar el “tablero de la visión” en el cual se ponen los diversos proyectos que se desean llevar a cabo en los próximos años, con el fin de que cada vez que se observen se esté trabajando para conseguirlos.

Uno de los detalles que más llamó la atención resultó ser el anhelo que tiene la barranquillera por casarse y por ende, formar su hogar, pidiendo a Dios que le permita convertirse en madre de dos menores completamente sanos y amorosos. Pero, su recuperación tampoco pasó de largo, pues pidió mucha sanación para su pie derecho, teniendo en cuenta que la isquemia también logró afectarlo, motivo por el cual sigue en varias terapias: “Recuperar al máximo mi pie, fuerza, voluntad Dios”.